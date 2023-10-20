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Зеленський відвідав Херсонщину, де провів нараду з військовим командуванням щодо ситуації на фронті

Також президент вручив українським бійцям державні нагороди.

Зеленський відвідав Херсонщину, де провів нараду з військовим командуванням щодо ситуації на фронті
Фото: Офіс президента

Під час робочої поїздки до Херсонської області президент Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням щодо актуальних питань на передовій.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента. 

Зокрема, у нараді взяли участь: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач морської піхоти Військово-Морських сил Збройних Сил України Юрій Содоль, командувач ОСУВ «Одеса» Андрій Гнатов.

Глава держави заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ щодо загальної оперативної ситуації на передовій, забезпечення українських захисників зброєю та боєприпасами.

Президенту доповіли про оборонні дії на Авдіївському напрямку та невдалі спроби штурмів з боку противника, які призвели до рекордних втрат у живій силі й техніці російського агресора.

Учасники наради також докладно проаналізували ситуацію на Куп’янському напрямку.

Крім того, Володимир Зеленський і командувачі предметно обговорили поточні операції українських оборонців на півдні.

Також президент відвідав розташування одного з підрозділів Херсонського прикордонного загону та привітав військовослужбовців із 20-річчям створення Управління розвідки Державної прикордонної служби України.

«Велику роботу робите, велику службу несете – міцну службу. 20 років, із яких майже 10 років – це війна проти окупанта. Я хочу подякувати вам за ваше служіння Україні й українцям», – наголосив він.

Зазначимо, сьогодні вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог не полишає спроб оточити Авдіївку на Донеччині. Загалом, протягом минулої доби на фронті відбулося 90 бойових зіткнень.

Нагадаємо, Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті зазначає, що Сили оборони України, вірогідно, просунулися на окупованому лівому березі Херсонщини.

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