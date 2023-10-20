До Києва приїхала голова Мінекології Німеччини для обговорення екологічного аспекту відновлення України

Серед іншого, вона обговорить із колегами збитки, які війна завдає екології.

До Києва приїхала федеральний міністр довкілля та ядерної безпеки Німеччини Штеффі Лемке, пише DW.

Вона заявила, що, серед іншого, обговорить із колегами збитки, які війна завдає екології, на конференції, присвяченій відновленню України.

За її словами, мова насамперед піде про зруйновані системи водо- та теплопостачання та каналізації, а також поводження з відходами.

Міністр зазначила, що, плануючи відновлення інфраструктури, потрібно наперед враховувати екологічні та кліматичні аспекти.

Нагадаємо, у вересня очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про ухвалення рамкового документу Міжнародної робочої групи щодо плану екологічного відновлення України. У ньому визначені три пріоритети: оцінка завданої довкіллю шкоди, пошук стратегії забезпечення відповідальності й відшкодування, а також рекомендації щодо післявоєнного переходу України до «зеленої» економіки.