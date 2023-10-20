Росіяни обстріляли за добу 137 населених пунктів України, є жертви, – ОВА

Упродовж минулої доби російські військові обстрілювали дев’ять областей України. З різних видів озброєння (міномети, танки, ствольна артилерія, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА та тактична авіація) ворог атакував 137 населених пунктів та 116 об'єктів інфраструктури.

Про це йдеться у зведенні військових адміністрацій про ситуацію у регіонах станом на ранок, 20 жовтня.

У Чернігівській області ворог обстрілював з мінометів Новгород-Сіверський та Корюківський райони. У селі Семенівської громади пошкоджено житловий будинок та легковий автомобіль.

У Сумській області вчора протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли. Зафіксовано 188 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Великописарівська, Шалигинська, Глухівська, Середино-Будська громади. У Краснопільській громаді поранено людину та пошкоджено два приватні будинки.

У Запорізькій області росіяни здійснили 122 удари по 22 населених пунктах. 110 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малинівки, Білогір'я, Малої Токмачки, Преображенки, Левадного, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл. Війська РФ скинули три авіаснаряди на Оріхів, обстріляли із РСЗВ Малу Токмачку, атакували вісьмома БПЛА Зорівку, Новодарівку, Шевченка, Червоне, Роботине, Малі Щербаки та Лобкове. Надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Дніпропетровській області вчора вдень російські війська спрямували дві ракети по населених пунктах Дніпровського району. В одному з них сталася пожежа. По Нікопольському району загарбники били з важкої артилерії та атакували дроном-камікадзе, поцілили по Нікополю і Марганецькій громаді.

У Марганецькій громаді пошкоджені гімназія, клуб та інфраструктурний об'єкт. Загалом в районі пошкоджені 10 будинків і 5 господарчих споруд, два автомобілі, сонячні панелі та лінії електропередач.

У Харківській області вночі ворог завдав ракетного удару по Куп'янську-Вузловому. Зафіксовано влучання в землю. Пошкоджено навколишні крамниці. На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Одрадне, Колодязне, Тополі Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 30 атак росіян у районах Синьківки та Іванівки. Авіаційних ударів зазнали Петропавлівка, Подоли, Піщане. Під артилерійськими та мінометними обстрілами перебували близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Кислівка, Крохмальне, Піщане, Берестове. Внаслідок обстрілу cела Подоли Куп'янського району зруйновано два двоповерхові багатоквартирні житлові будинки. Внаслідок обстрілу із РСЗВ "Ураган" села Піски-Радьківські пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди.

У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості, чотири житлові будинки, сталася пожежа. З пораненнями госпіталізовані чоловіки віком 57 та 69 років. До медиків звернувся 42-річний чоловік, що наступив на міну та дістав поранення в Харкові. За попередніми даними, чоловік збирав металобрухт.

У Луганській області загарбники посилено наступають в районі Надії і поблизу Макіївки. Українські військові відбили 12 штурмів у напрямку Надії і не поступилися позиціями у Макіївці. За добу ворог здійснив 128 обстрілів Луганщини, випустив 547 снарядів.

У Донецькій області під вогнем армії РФ перебували Желанне, Іванівка, Красногорівка, Карлівка, Авдіївка, Успенівка, Очеретине, Ганнівка, Часів Яр, Костянтинівка. Пошкоджено 10 житлових будинків (з них шість багатоквартирних), дві будівлі школи, магазин, дві ЛЕП, господарчу споруду. На Донеччині за добу двоє людей були поранені.

У Миколаївській області вночі артилерійські удари фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Вчора ворог з артилерії обстрілював Очаків та акваторію Очаківської громади.

У Херсонській області під ранок загарбники вдарили з авіації по двох населених пунктах. По Зміївці ворог випустив чотири авіабомби. Ще дві КАБ – по Новобериславу. За добу ворог здійснив 97 обстрілів Херсонщини, випустив 461 снаряд, з них по Херсону — вісім обстрілів (36 снарядів). Росіяни поцілили в райони 36 населених пунктів, адміністративну будівлю та навчальний заклад у Бериславі, адмінбудівлю у Херсоні.

Ворог бив по Херсону з артилерії. Є влучання в житлову зону. У 49-річної жінки контузія та мінно-вибухова травма, осколкові травми. У чоловіків віком 60 і 39 років – осколкові поранення. Постраждалих госпіталізували. Внаслідок артилерійського обстрілу села Дніпровське поранень зазнав 48 річний чоловік.

По Бериславу ворог випустив 10 авіабомб. Травми дістали дві жінки. Ще дві КАБ поцілили по селу Веселе. Наслідки з’ясовуються. Внаслідок авіаційної атаки по Новотягинці пошкоджено близько 20 будинків, ФАП, їдальню, будинок культури. Поранень зазнав 74-річний чоловік. Його госпіталізували.