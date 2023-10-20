Лубінець заявив, що Офіс омбудсмана перевірив 100% ВЛК і назвав проблеми, які виявили під час моніторингу
Лубінець заявив, що Офіс омбудсмана перевірив 100% ВЛК і назвав проблеми, які виявили під час моніторингу
​Хто і як керує війною
​Хто і як керує війною
Рада проголосувала за заборону УПЦ МП у першому читанні
Рада проголосувала за заборону УПЦ МП у першому читанні
Битва за Авдіївку
Битва за Авдіївку
Довічний PEP. Політично значущі особи України і їхні родичі будуть під наглядом
Довічний PEP. Політично значущі особи України і їхні родичі будуть під наглядом
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
Хто хоче взяти під контроль Верховний Суд і чим це нам загрожує?
Хто хоче взяти під контроль Верховний Суд і чим це нам загрожує?
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
​Як депутати Верховної Ради голосували за заборону УПЦ МП (ПРІЗВИЩА)
​Як депутати Верховної Ради голосували за заборону УПЦ МП (ПРІЗВИЩА)
ГоловнаСуспільствоВійна

У застосунок “Дія” додали інтерактивну карту з Пунктами незламності

Також застосунок допоможе прокласти зручний маршрут до Пункту незламності.

У застосунок “Дія” додали інтерактивну карту з Пунктами незламності
Ілюстративне фото
Фото: Lb.ua

У застосунок “Дія” додали карту з Пунктами незламності. 

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров

“Тепер українці всього за кілька кліків у “Дії” зможуть знайти найближчий Пункт незламності та прокласти до нього зручний маршрут. Це допоможе людям залишатися на зв’язку та мати доступ до всього необхідного навіть в умовах блекаутів”, – йдеться в повідомленнні.

Зазначається, що карта – інтерактивна. Можна дізнатися адресу, графік роботи та умови кожного Пункту незламності. А також відфільтрувати за конкретними потребами – чи є інтернет, обігрів, генератор або мобільний зв’язок. 

При цьому користуватися сервісом можна і офлайн. Потрібно лише попередньо завантажити карту вибраного регіону в “Дії”, коли буде інтернет.

На мапі доступна інформація про пункти у всіх областях, окрім Херсонської, Донецької, Запорізької, Луганської. А також частково Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської й Миколаївської. Це пов’язано з питанням безпеки. 

Планується розширити функціонал послуги, щоб можна було подивитися фотографії Пунктів незламності, поставити оцінку, залишити відгук тощо.

Нагадаємо, у вересні у "Дію" додали житлові сертифікати на виплати за зруйноване майно. Послугою вже скористалися 3 685 українців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies