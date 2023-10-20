У застосунок “Дія” додали інтерактивну карту з Пунктами незламності

У застосунок “Дія” додали карту з Пунктами незламності.

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

“Тепер українці всього за кілька кліків у “Дії” зможуть знайти найближчий Пункт незламності та прокласти до нього зручний маршрут. Це допоможе людям залишатися на зв’язку та мати доступ до всього необхідного навіть в умовах блекаутів”, – йдеться в повідомленнні.

Зазначається, що карта – інтерактивна. Можна дізнатися адресу, графік роботи та умови кожного Пункту незламності. А також відфільтрувати за конкретними потребами – чи є інтернет, обігрів, генератор або мобільний зв’язок.

При цьому користуватися сервісом можна і офлайн. Потрібно лише попередньо завантажити карту вибраного регіону в “Дії”, коли буде інтернет.

На мапі доступна інформація про пункти у всіх областях, окрім Херсонської, Донецької, Запорізької, Луганської. А також частково Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської й Миколаївської. Це пов’язано з питанням безпеки.

Планується розширити функціонал послуги, щоб можна було подивитися фотографії Пунктів незламності, поставити оцінку, залишити відгук тощо.

Нагадаємо, у вересні у "Дію" додали житлові сертифікати на виплати за зруйноване майно. Послугою вже скористалися 3 685 українців.