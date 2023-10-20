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“Український свідок”: бійці 47-ї бригади показали, як ламають ворогу “зуби дракона” на Запорізькому напрямку

Бійці бригади кажуть, що для закінчення війни у кожен дім росіян має заїхати похоронка. 

“Український свідок”: бійці 47-ї бригади показали, як ламають ворогу “зуби дракона” на Запорізькому напрямку
Фото: скриншот відео

Про укріпрайони росіян на запорізькому напрямку ходять легенди. Тут повсюдно мінні поля, а бетонні оборонні споруди не завжди може взяти навіть артилерія.

У новому відео, яке опублікував проєкт «Український Свідок», запорізький напрямок. 

Артилеристи, піхотинці, аеророзвідники та сапери 47 ОМБр розказали, як відбувається контрнаступ на цій ділянці фронту.

Окупована територія Запорізької області - одна з найбільш замінованих вздовж всієї лінії фронту. Як каже командир інженерно-саперного взводу із позивним Трал, для розмінування цих територій знадобиться щонайменше п'ятдесят років. 

Але контрнаступ дається складно не тільки через міни: за час окупації росіяни звели фортифікаційні споруди. Вони мали достатньо часу для підготовки та зробили все, щоб максимально ускладнити звільнення цих територій нашими хлопцями.

Як на думку бійців 47 ОМБр закінчити цю війну? «Їх (*росіян) треба дуже багато знищувати, — каже боєць із позивним Філін.  — У кожен російській дім має прийти звістка про смерть, вони мають відчути цей жах».

Нагадаємо, Американський Інститут вивчення війни у своєму нещодавньому звіті зазначає, що Сили оборони України, вірогідно, просунулися на окупованому лівому березі Херсонщини.

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