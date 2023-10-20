РФ вивела у Чорне море ракетоносій з чотирма "Калібрами" на борту

Росія вивела на бойове чергування у Чорне море підводний ракетоносій, оснащений чотирма ракетами типу "Калібр". Про це заявила у ефірі телемарафону керівниця об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, корабельне угруповання противника продовжує курсувати від східного узбережжя Криму до Новоросійська. Цю ділянку ворог "поки що вважає умовно безпечною". При цьому більшість російського корабельно-катерного складу тримається ближче до узбережжя і несе чергування в режимі патрулювання.

Гуменюк зазначила, що росіяни повернули на чергування підводний ракетоносій із чотирма "Калібрами" на борту. Вона закликала українців прислухатися до сигналів повітряної тривоги, тому що виявлення пусків із таких ракетоносіїв ускладнене для систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, днями Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 10 кораблів та один підводний ракетоносій. Загальний залп становив до чотирьох "Калібрів".