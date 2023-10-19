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Поліція розслідує обставини смертельної ДТП на трасі Київ-Одеса

Обох водіїв правоохоронці перевірили на стан сп’яніння - вони тверезі.

Поліція розслідує обставини смертельної ДТП на трасі Київ-Одеса
Фото: Відкриті джерела

Смертельна ДТП стала 19 жовтня на трасі Київ-Одеса.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Трагедія стала близько 15-ої години. Попередньо встановлено, що 25-річний водій Volkswagen-а, їдучи у бік Одеси, не обрав безпечну швидкість руху, в результаті чого здійснив зіткнення з вантажним автомобілем «DAF» із причіпом під керуванням 65-річного чоловіка, який рухався попереду в попутному напрямку. 

Фото: Поліція Одеської області

Фото: Поліція Одеської області

Унаслідок ДТП пасажир легківки загинув, а водій від госпіталізації відмовився. Керманич вантажівки не постраждав. 

Обох водіїв правоохоронці перевірили на стан сп’яніння - вони тверезі.

За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого). Поліцейські встановлюють всі обставини автопригоди.

На місці події працюють слідчо-оперативна група і працівники територіального підрозділу поліції. 

На зазначеній ділянці дороги рух частково ускладнено. 

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Нагадаємо, напередодні на Тернопільщині внаслідок зіткнення вантажівки та легковика загинули три людини. А днями на трасі «Трускавець-Львів» зіткнулись автомобілі «Toyota Land Cruiser» та «Volkswagen Caddy». Внаслідок ДТП загинули три людини, п'ятеро людей отримали травми різного ступеня важкості.

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