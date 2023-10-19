Поліцейські підозрюють мешканку Харківщини у колабораційній діяльності

Слідчі поліції Харківської області заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності мешканці Ізюмського району.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України 49-річна жінка добровільно обійняла посаду так званого “помічника начальника (с. Первомайське) Борівського ТУ тимчасової цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області” у незаконному органі влади”, - йдеться у повідомленнні.

В поліції зазначили, що жінка почала співпрацю з окупантами з червня минулого року.

Зокрема, вона брала участь в нарадах керівників відділів окупаційної влади, наймала на роботу працівників та передавала окупантам сформовані нею списки місцевих мешканців.

Підозрювана також організовувала приймання продуктів харчування у якості “гуманітарної допомоги” від Росії для місцевого населення, а також забезпечувала їх розподіл.

Жінка втекла до Росії напередодні звільнення Ізюмщини.

Підозрюваній загрожує за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Раніше повідомлялось, що співробітники поліції підозрюють мешканку селища Великий Бурлук у Харківській області в співпраці з російськими окупантами. Жінка займалась врегулюванням спорів щодо земельних відносин та здійсненням прийому осіб з приводу земельних питань.