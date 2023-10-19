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Окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину: пошкоджена будівля гімназії та інфраструктурний об’єкт

Минулося без постраждалих.

Окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину: пошкоджена будівля гімназії та інфраструктурний об’єкт
Фото: Сергій Лисак

Упродовж четверга росіяни обстріляли ракетами Дніпровський район Дніпропетровської області та били з важкої артилерії по Нікопольському району.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів у населеному пункті Дніпровського району спалахнула пожежа, яку оперативно загасили.

По Нікопольщині ворог бив з важкої артилерії, а також обстріляв з безпілотника. Є влучання у Нікополі та Марганецькій громаді, де пошкоджені будівля гімназії, клуб та інфраструктурний об’єкт.

Загалом в районі побиті 10 приватних будинків, 5 господарських споруд, 2 автівки, з десяток сонячних панелей та лінії електропередач. Всюди минулося без жертв.

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Нагадаємо, цієї ночі окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини та здійснили ракетну атаку по Павлограду. Є руйнування на інфраструктурному об'єкті. Минулося без загиблих та поранених.

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