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Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримуватиме від США ракети ATACMS на постійній основі

Міністр також прокоментував стурбованість українців щодо якості ATACMS через рік їхнього виготовлення.

Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримуватиме від США ракети ATACMS на постійній основі
Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Україна отримуватиме від США ракети ATACMS на постійній основі.

Про це в етері "Сніданку з 1+1" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Отримання Україною ракет ATACMS на постійній основі - це прямий результат домовленості президента Зеленського та президента Байдена, яка була досягнута у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня. Менш ніж місяць пройшов і ось ми вже бачимо конкретний результат. Якщо б почитати між рядків виступ президента після зустрічі з Байденом, з нього можна було б зрозуміти, що ухвалене дуже важливе рішення, а з важливих рішень можна було ухвалити тільки це", - сказав Кулеба.

Міністр прокоментував стурбованість українців щодо якості ATACMS через рік їхнього виготовлення.

“Насправді головне - це в чиїх руках опиняється зброя. Партнери постійно захоплюються тим, як швидко українці опановують будь-який тип зброї. Тому тут не про рік. Нам головне, щоб стріляло і вбивало ворога. Це український характер... Всі казали “Дайте ATACMS, дайте ATACMS” - дали. І тут всі починають питати, чого дальність 165 км, а не 300 км, чого 1996 рік, а не 1998", - зауважив глава МЗСУ.

Він зазначив, що "дальність, деталі, роки, це все в динаміці буде розвиватися". "Головне, що ми розблокували цю позицію і ми вже маємо всі типи зброї, які хотіли в своєму розпорядженні”, - додав міністр.

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Нагадаємо, українські військові вперше використали нещодавно поставлені американські ракети великої дальності ATACMS проти Росії у вівторок після того, як президент Джо Байден подолав своє тривале небажання надати зброю, що дозволило Пентагону таємно доставити її в останні кілька днів,

За словами американського чиновника, Україна використала ATACMS для удару по двох авіабазах на окупованій Росією території - у Бердянську та Луганську.

Застосування ракет підтвердив Президент Володимир Зеленський.

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