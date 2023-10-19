Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримуватиме від США ракети ATACMS на постійній основі

Україна отримуватиме від США ракети ATACMS на постійній основі.

Про це в етері "Сніданку з 1+1" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Отримання Україною ракет ATACMS на постійній основі - це прямий результат домовленості президента Зеленського та президента Байдена, яка була досягнута у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня. Менш ніж місяць пройшов і ось ми вже бачимо конкретний результат. Якщо б почитати між рядків виступ президента після зустрічі з Байденом, з нього можна було б зрозуміти, що ухвалене дуже важливе рішення, а з важливих рішень можна було ухвалити тільки це", - сказав Кулеба.

Міністр прокоментував стурбованість українців щодо якості ATACMS через рік їхнього виготовлення.

“Насправді головне - це в чиїх руках опиняється зброя. Партнери постійно захоплюються тим, як швидко українці опановують будь-який тип зброї. Тому тут не про рік. Нам головне, щоб стріляло і вбивало ворога. Це український характер... Всі казали “Дайте ATACMS, дайте ATACMS” - дали. І тут всі починають питати, чого дальність 165 км, а не 300 км, чого 1996 рік, а не 1998", - зауважив глава МЗСУ.

Він зазначив, що "дальність, деталі, роки, це все в динаміці буде розвиватися". "Головне, що ми розблокували цю позицію і ми вже маємо всі типи зброї, які хотіли в своєму розпорядженні”, - додав міністр.

Нагадаємо, українські військові вперше використали нещодавно поставлені американські ракети великої дальності ATACMS проти Росії у вівторок після того, як президент Джо Байден подолав своє тривале небажання надати зброю, що дозволило Пентагону таємно доставити її в останні кілька днів,

За словами американського чиновника, Україна використала ATACMS для удару по двох авіабазах на окупованій Росією території - у Бердянську та Луганську.

Застосування ракет підтвердив Президент Володимир Зеленський.