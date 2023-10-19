Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру однієї із військових частин у Чернівецькій області, який доручив підлеглим сержанту та солдату зробити капітальний ремонт у власному будинку. При цьому військові отримували всі виплати у повному обсязі, включно із "бойовими" доплатами по 100 тис. грн на місяць.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Більшість особового складу батальйону наразі виконує бойові завдання на Сході країни. Проте фігуранти домовилися між собою про «взаємовигідну» угоду. Замість захисту країни двоє підлеглих командира залишилися на Буковині, щоб робити ремонт у його приватному будинку", - йдеться в повідомленні.

У ДБР зазначили, що начальник оформлював нібито присутність військових на передовій та забезпечував їм повну виплату грошового забезпечення, включно із доплатами за участь у бойових діях протягом більше ніж дев'тьох місяців.

Правоохоронці провели низку обшуків, вилучили документацію та затримали двох "ремонтників".

Командир військової частини підозрюється у перевищенні влади, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України), сержант та солдат – в ухиленні від військової служби в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України). Командиру загрожує до 12 років позбавлення волі, сержанту та солдату – до 10 років позбавлення волі.