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Росіяни вдарили по Херсону з артилерії. Постраждало троє людей

Є влучання в житлову зону.

Російські війська знову обстріляли місто Херсон із артилерії.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Херсон - під вогнем окупантів. Є поранені. Ворог вдарив по місту з артилерії. Влучання – в житлову зону. Постраждали троє людей", - написав він у Telegram.

У 49-річної жінки контузія та мінно-вибухова травма, осколкові травми. Стан - важкий. У чоловіків 60 і 39 років – осколкові поранення.

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Постраждалих госпіталізували.

Нагадаємо, вчора росіяни вдарили по Корабельному району Херсона. Атакували місто із тимчасово окупованого лівого берега. В результаті влучання у будинок під завалами опинився чоловік. Постраждалого дістали і доправили до медичного закладу.

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