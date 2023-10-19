Росіяни вдарили по Херсону з артилерії. Постраждало троє людей

Є влучання в житлову зону.

Російські війська знову обстріляли місто Херсон із артилерії.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Херсон - під вогнем окупантів. Є поранені. Ворог вдарив по місту з артилерії. Влучання – в житлову зону. Постраждали троє людей", - написав він у Telegram.

У 49-річної жінки контузія та мінно-вибухова травма, осколкові травми. Стан - важкий. У чоловіків 60 і 39 років – осколкові поранення.

Постраждалих госпіталізували.

Нагадаємо, вчора росіяни вдарили по Корабельному району Херсона. Атакували місто із тимчасово окупованого лівого берега. В результаті влучання у будинок під завалами опинився чоловік. Постраждалого дістали і доправили до медичного закладу.