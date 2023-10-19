Слідство встановило, що у “поле зору” ФСБ він потрапив як активний користувач прокремлівських Телеграм-каналів, де неодноразово публікував власні антиукраїнські дописи.

СБУ заявила про затримання агента ФСЬ, який коригував удари ворога по Харкову.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного агента фсб, який коригував повітряні атаки рф на військову та промислову інфраструктуру Харківщини. Його було затримано «на гарячому» під час дорозвідування місць ворожих «прильотів» в обласному центрі”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за вказівкою окупантів їхній поплічник об’їжджав територію регіону та приховано фіксував наслідки російських повітряних атак на українські об’єкти. Найбільше ворога цікавила інформація про можливі вогневі ураження місцевих заводів оборонно-промислового комплексу України.

Повідомлення з координати інфраструктурних об’єктів Харківщини та іншими отриманими відомостями російський агент надсилав своєму «куратору» з ФСБ через месенджер. Для маскування «сеансів» зв’язку з агресором фігурант використовував сім-карти російських мобільних операторів, на які реєстрував анонімні акаунти.

За виконані завдання він отримував від окупантів «грошову винагороду», що надходила на його криптогаманець.

Встановлено, що розвіддані потрібні були загарбникам для підготовки нових і коригування повторних ракетних та дронових ударів по прикордонному регіону нашої держави.

За даними слідства, ворожим поплічником виявися працівник місцевої фармацевтичної компанії, якого російська спецслужба завербувала у березні цього року.

У «поле зору» ФСБ він потрапив як активний користувач прокремлівських Телеграм-каналів, де неодноразово публікував власні антиукраїнські дописи.

Під час обшуку у затриманого виявлено мобільні телефони, які він використовував для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, агент ФСБ отримав 15 років тюрми за те, що здавав українські позиції у Бахмуті. Ворог використовував розвіддані свого агента для здійснення масованих ударів.