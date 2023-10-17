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Здавав українські позиції у Бахмуті: агент ФСБ отримав 15 років тюрми

Ворог використовував розвіддані свого агента для здійснення масованих ударів.

Здавав українські позиції у Бахмуті: агент ФСБ отримав 15 років тюрми
Фото: Служба безпеки України

Ще один агент ФСБ, який «зливав» ворогу локації бойових позицій Сил оборони на Донеччині, отримав реальний термін ув’язнення. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Серед основних його завдань було виявлення та передача окупантам координат ключових опорних пунктів та вогневих точок ЗСУ в районі Бахмута.

«Загарбники використовували розвіддані свого агента для здійснення масованих ударів по місту та його околицях із застосуванням ствольної артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню. Також розвідувальна інформація була потрібна окупантам для планування власних бойових операцій, спрямованих на штурм та захоплення українського міста-фортеці», — йдеться у повідомленні.

Крім того, ФСБ задіяла свого агента для вербування «однодумців» та їх подальшого заохочення для шпигунства на користь Росії у Слов’янську та Краматорську.

За виконання ворожих завдань російська спецслужба обіцяла своєму поплічнику «зарплату» у розмірі 15 тис. грн. Однак цих грошей зловмисник так і не отримав.

Як встановило слідство, засудженим є місцевий житель, який після початку широкомасштабного вторгнення росії був дистанційно завербований кадровим співробітником 5 служби фсб.

Співробітники СБУ затримали російського агента у результаті спецоперації в Бахмуті у серпні 2022 року. За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Для комунікації з фсб її поплічник використовував анонімні чати в месенджерах, де підписував себе як «седой», або «ступянский». А передачу агресору розвідвідомостей здійснював у вигляді фото- та відеофайлів українських об’єктів з їхніми відмітками на електронних картах.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав російського агента винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Служба безпеки викрила ще одну агентку Росії, яка підозрюється в допомозі окупантам коригувати повітряні атаки на Херсон.

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