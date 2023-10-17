Рота ударних БпАК “АХІЛЛЕС” 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка знищила техніку та особовий склад росіян на Бахмутському напрямку.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Зокрема, було уражено САУ 2с1 “Гвоздика” та САУ 2с9 “Нона-С”.

Також за допомогою FPV-камікадзе вдарили у чотири бліндажі з особовим складом противника.

Сукупна вартість ураженої техніки окупантів складає 1,8 млн доларів.

Нагадаємо, Сили спецоперацій ЗСУ повідомили подробиці успішного ураження ворожих аеродромів в Бердянську та Луганську.

За останніми даними, у Бердянську та Луганську було знищено дев’ять гелікоптерів різних модифікацій, спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах, пускова установка ППО, склад боєприпасів та було пошкоджено злітні смуги аеродромів.