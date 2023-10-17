Українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу окупантів

Також знищено три ЗРК росіян.

Впродовж доби авіація Сил оборони України завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога, – повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вівторок увечері.

Також, авіація завдала трьох ударів по зенітно-ракетних комплексах росіян. Підрозділи ракетних військ вразили п’ять пунктів управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів й артилерійський засіб окупантів.

Нагадаємо, впродовж доби відбулося 56 бойових зіткнень. Українські бійці ведуть наступ на двох напрямках, а також відбили 12 атак окупантів під Куп'янськом.