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Українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу окупантів

Також знищено три ЗРК росіян.

Українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу окупантів
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Впродовж доби авіація Сил оборони України завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога, – повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вівторок увечері.

Також, авіація завдала трьох ударів по зенітно-ракетних комплексах росіян. Підрозділи ракетних військ вразили п’ять пунктів управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів й артилерійський засіб окупантів.

Нагадаємо, впродовж доби відбулося 56 бойових зіткнень. Українські бійці ведуть наступ на двох напрямках, а також відбили 12 атак окупантів під Куп'янськом.

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