"єВідновлення": ​На відшкодування пошкодженого майна подано більше ніж 50 тис. заявок

Виплати компенсації за програмою "єВідновлення" тим, хто зробив ремонт пошкодженого внаслідок війни житла власним коштом, розпочнуться з початку 2024 року.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Інтерфакс-Україна".

"У програмі "єВідновлення" передбачено три компоненти. З них два - на стадії активної реалізації. На відшкодування пошкодженого майна подано більше ніж 50 тис. заявок. Найбільше - в Харківській, Київській та Миколаївській областях. Там, де була ворожа окупація або інтенсивні обстріли. У вигляді компенсації люди вже отримали 1,5 млрд грн", - розповів Шмигаль.

Також, за словами прем'єра, 4,3 тис. заявок уже надійшло щодо зруйнованого житла, і в "Дії" триває генерування житлових сертифікатів, за які постраждалі зможуть придбати нове житло. Ці сертифікати можна буде використати з листопада.

"Нарешті третій компонент "єВідновлення" - це відшкодування тим, хто зробив ремонти власним коштом. Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Очікуємо, що виплати розпочнуться з початку 2024 року", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, 21 квітня уряд ухвалив порядок надання державної допомоги на ремонт пошкодженого житла. Він передбачає надання громадянам, чиє житло було пошкоджене внаслідок збройної агресії РФ, державної допомоги на поточний ремонт житла. Зробити це можна за допомогою послуги "єВідновлення". За тиждень роботи програми до застосунку "Дія" внесено 10,4 тис. заявок на отримання грошової допомоги.

30 травня в Україні запустили другий етап програми "єВідновлення", який передбачатиме компенсації за зруйноване житло.

5 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт №10063 щодо змін до закону №2923-IX: тепер на компенсацію за пошкоджене російськими окупантами житло можуть претендувати й ті українці, які вже його відремонтували власним коштом. Механізм виплат буде таким самим, як і по іншим категоріям "єВідновлення": заяву потрібно буде подати через "Дію", потім її розгляне комісія та визначить розмір виплати.