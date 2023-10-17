В окупованому Маріуполі загарбники завантажують одночасно три судна

Також у порту помічено бетонні конструкції та нові контейнери.

У вівторок в морському порту тимчасово окупованого Маріуполя вперше після окупації було помічено завантаження одночасно трьох комерційних суден. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"В порту одночасно три судна біля причалів під погрузку. Вперше таке з початку окупації. Всього окупанти задіяли чотири судна класу РМ3 через свою "цивільну" фірму "РКС-НР". Щоб три одночасно – такого ще не було", – написав Андрющенко.

Крім того, у порту були помічені нові бетонні конструкції, а також нові вантажні контейнери.

"Також спадають на очі нові бетоні конструкції та якісь нові вантажні контейнери. Будемо намагатись дізнатись, що там. Хоча, може Велика Бавовна просто зійде з небес та спростить нам все. Бо там нічого цивільного точно немає", – додає радник.

Нагадаємо, Росія почала активно будувати нове залізничне сполучення через тимчасово окупований Маріуполь. Окупанти використовують залізницю для переміщення живої сили та зброї, тому залізниця залишається головним стратегічним об'єктом російських військ.