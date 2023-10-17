Мовчати, аби потім змогти говорити
Мовчати, аби потім змогти говорити
Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд
Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд
​Атака ХАМАСу завершила "складні відносини" Росії та Ізраїлю, - WSJ
​Атака ХАМАСу завершила "складні відносини" Росії та Ізраїлю, - WSJ
В Ірані убили відомого режисера Даріуша Мехрджуї та його дружину
В Ірані убили відомого режисера Даріуша Мехрджуї та його дружину
Не на часі: Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю
Не на часі: Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
На парламентських виборах у Польщі перемагає "Право і справедливість", – екзит-пол
На парламентських виборах у Польщі перемагає "Право і справедливість", – екзит-пол
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
ГоловнаСуспільствоВійна

В окупованому Маріуполі загарбники завантажують одночасно три судна

Також у порту помічено бетонні конструкції та нові контейнери.

В окупованому Маріуполі загарбники завантажують одночасно три судна
Фото: Петро Андрющенко

У вівторок в морському порту тимчасово окупованого Маріуполя вперше після окупації було помічено завантаження одночасно трьох комерційних суден. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"В порту одночасно три судна біля причалів під погрузку. Вперше таке з початку окупації. Всього окупанти задіяли чотири судна класу РМ3 через свою "цивільну" фірму "РКС-НР". Щоб три одночасно – такого ще не було", – написав Андрющенко.

Крім того, у порту були помічені нові бетонні конструкції, а також нові вантажні контейнери.

"Також спадають на очі нові бетоні конструкції та якісь нові вантажні контейнери. Будемо намагатись дізнатись, що там. Хоча, може Велика Бавовна просто зійде з небес та спростить нам все. Бо там нічого цивільного точно немає", – додає радник.

Нагадаємо, Росія почала активно будувати нове залізничне сполучення через тимчасово окупований Маріуполь. Окупанти використовують залізницю для переміщення живої сили та зброї, тому залізниця залишається головним стратегічним об'єктом російських військ. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies