Росія будує нове залізничне сполучення до Маріуполя, – розвідка

Росія почала активно будувати нове залізничне сполучення через тимчасово окупований Маріуполь. Окупанти використовують залізницю для переміщення живої сили та зброї, тому залізниця залишається головним стратегічним об'єктом російських військ. Про це повідомляє Міноборони Британії в "X".

Залізнична мережа на окупованих територіях України залишається в основному життєздатною, але вразливою до атак української артилерії, ракет та диверсій.

"Росія майже напевно продовжує підтримувати та вдосконалювати свої залізничні лінії сполучення в Україні та будує нову залізничну гілку до Маріуполя, що скоротить час у дорозі для поставок на запорізькому напрямку фронту", – йдеться у зведенні.

Фото: Британська розвідка

У розвідці додають, що РФ використовує цивільних підрядників і обладнання для завершення цього проекту, ймовірно, розраховуючи, що це ускладнить зусилля з ураження цілей та збереже можливості військових залізничних військ для виконання термінових завдань в інших місцях.

Раніше повідомлялося, що окупанти намагаються побудувати пряме залізничне сполучення між захопленими Маріуполем, Волновахою та Донецьком.