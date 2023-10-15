У Солом’янському парку Києва стався зсув ґрунту внаслідок будівництва комплексу CitiZen
У Солом’янському парку Києва стався зсув ґрунту внаслідок будівництва комплексу CitiZen
Росія фінансувала ХАМАС для атаки на Ізраїль, – The Wall Street Journal
Росія фінансувала ХАМАС для атаки на Ізраїль, – The Wall Street Journal
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
COVID-19 існує, і пандемія не скінчилась. Що й досі важливо знати про коронавірусну хворобу
COVID-19 існує, і пандемія не скінчилась. Що й досі важливо знати про коронавірусну хворобу
Кандидатом від республіканців на посаду спікера Палати представників Конгресу став Джим Джордан
Кандидатом від республіканців на посаду спікера Палати представників Конгресу став Джим Джордан
У Києві покарали водійку, яка їздила містом у комендантську годину
У Києві покарали водійку, яка їздила містом у комендантську годину
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія будує нове залізничне сполучення до Маріуполя, – розвідка

Залізнична інфраструктура є головним стратегічним об'єктом окупантів.

Росія будує нове залізничне сполучення до Маріуполя, – розвідка
Фото: EPA/UPG

Росія почала активно будувати нове залізничне сполучення через тимчасово окупований Маріуполь. Окупанти використовують залізницю для переміщення живої сили та зброї, тому залізниця залишається головним стратегічним об'єктом російських військ. Про це повідомляє Міноборони Британії в "X".

Залізнична мережа на окупованих територіях України залишається в основному життєздатною, але вразливою до атак української артилерії, ракет та диверсій.

"Росія майже напевно продовжує підтримувати та вдосконалювати свої залізничні лінії сполучення в Україні та будує нову залізничну гілку до Маріуполя, що скоротить час у дорозі для поставок на запорізькому напрямку фронту", – йдеться у зведенні.

Фото: Британська розвідка

У розвідці додають, що РФ використовує цивільних підрядників і обладнання для завершення цього проекту, ймовірно, розраховуючи, що це ускладнить зусилля з ураження цілей та збереже можливості військових залізничних військ для виконання термінових завдань в інших місцях.

Раніше повідомлялося, що окупанти намагаються побудувати пряме залізничне сполучення між захопленими Маріуполем, Волновахою та Донецьком.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies