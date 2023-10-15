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Збройні сили знищили за добу 880 окупантів та 33 артилерійські системи, – Генштаб

За добу на фронті відбулося 60 бойових зіткнень.

Збройні сили знищили за добу 880 окупантів та 33 артилерійські системи, – Генштаб
Фото: Скріншот з відео

З початку повномасштабної війни по 15 жовтня 2023 року армія РФ втратила близько 287 770 осіб, за минулу добу – 880.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.23 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 287 770 (+8800) осіб,танків ‒ 4 948 (+8) од,бойових броньованих машин ‒ 9 264 (+25) од,артилерійських систем – 6 763 (+33) од,РСЗВ – 811 (+2) од,засоби ППО ‒ 545 (+0) од,літаків – 316 (+0) од,гелікоптерів – 316 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 247 (+4),крилаті ракети ‒ 1 531 (+0) од.кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,підводні човни – 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 9 170 (+24) од,спеціальна техніка ‒ 966 (+5).

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. 

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