Завтра у західних та північних областях України дощитиме

Температура підніметься до +25 на Одещині.

Завтра, 15 жовтня синоптики прогнозують Україні хмарну погоду з проясненнями, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У західних, вдень і в північних та місцями центральних областях дощі (в Карпатському регіоні місцями значний дощ); на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, у західних і північних областях вдень з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних областях впродовж доби 9-14°; на решті території вночі 8-13°, у південно-східній частині 5-10° тепла, вдень у північних і більшості центральних областей 13-18°, на решті території 18-23°, на півдні Одещини до 25°.

В Карпатах вночі без опадів, вранці та вдень дощ, місцями значний; температура вночі та вдень 4-9° тепла.шторм знову виніс морську міну.

Нагадаємо, метеорологічна осінь у Києві почалася на два тижні пізніше за кліматичну норму. Цьогорічне літо, яке розпочалось 13 травня, закінчилось 1-го жовтня і загалом тривало 142 дні.