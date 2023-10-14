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РФ знову обстріляли Бериславський район Херсонщини, є загибла

За фактом смерті жінки відкрито провадження.

РФ знову обстріляли Бериславський район Херсонщини, є загибла
Ілюстративне фото
Фото: Александр Рудоманов

Сьогодні близько 16:00 російські війська вкотре обстріляли Бериславський район Херсонської області. 

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

Один зі снарядів поцілив поблизу житлового будинку. У цей час на балконі перебувала жінка, яка отримала осколкові поранення несумісні із життям. 

Інформація про інших  потерпілих уточнюється. 

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За фактом загибелі жінки відкрито провадження.  

“За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти стріляли по Бериславу сьогодні зранку, внаслідок обстрілів загинула місцева 60-річна жителька.

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