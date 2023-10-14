РФ знову обстріляли Бериславський район Херсонщини, є загибла

Сьогодні близько 16:00 російські війська вкотре обстріляли Бериславський район Херсонської області.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

Один зі снарядів поцілив поблизу житлового будинку. У цей час на балконі перебувала жінка, яка отримала осколкові поранення несумісні із життям.

Інформація про інших потерпілих уточнюється.

За фактом загибелі жінки відкрито провадження.

“За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти стріляли по Бериславу сьогодні зранку, внаслідок обстрілів загинула місцева 60-річна жителька.