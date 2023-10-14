Ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась, – Сирський

Противник, після завданих йому втрат, за два місяці відновився та розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки, а згодом і на Купьянському напрямку. Головна мета ворога - розгром угруповання наших військ, оточення Куп’янська і вихід на рубіж річки Оскіл. Про це повідомив Командувач Східного угруповування військ генерал-полковник Олександр Сирський, – пише Military Media Center.

"Щоденно противник здійснює десятки атак силами штурмових груп за підтримки бронетехніки, веде щільний мінометний і артилерійський вогонь по нашим позиціям. Втім, наші бійці були готові до такого розвитку подій і дають гідну відсіч противнику", – зазначив Сирський.

Ворог несе значні втрати та не досягнув суттєвих успіхів.

Генерал-полковник Сирський побував на передовій, щоб ухвалити оперативні рішення та вивчити обстановку, він відвідав військові частини, які ведуть оборону в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання військ "Лиман".

Ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону на Авдіївському напрямку, втім намагання ворога безуспішні. Наші захисники відбили близько 20 атак ворога, також близько 15 атак ворога відбито в районах Мар'їнки.