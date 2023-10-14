"Кожна країна має право на захист, в даному випадку це – Ізраїль", – Ігор Жовква

Під час міжнародна конференція "Крим глобальний. Розуміння України через Південь" заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів паралель між війною в Україні та нападом ХАМАСу на Ізраїль. Посадовець заявив, що будь-який жорстокий напад та вбиство цивільних є тероризмом, – передає кореспондент "LB".

"У нас гарні відносини з багатьма країнами Близького Сходу, але діти були вбиті, жінки зґвалтовані, звичайні мирні жителі знищені. Чи це відбувається у Бучі, чи в Ізраїлі, Україна називає це тероризмом. Ми реагуватимемо на це в будь-якій точці світу, де б подібне не ставалося", – зазначив посадовець.

Ігор Жовква підкреслив, що "потрібно називати речі своїми іменами: тероризм - тероризмом".

"Кожна країна має право на захист. В даному випадку ця країна – Ізраїль", – додав заступник керівника ОП.

За останніми даними, в Ізраїлі внаслідок атаки ХАМАС загинули 12 українців, 8 громадян зникли безвісти, 18 громадян США, 21 вважається зниклим; загинули 13 громадян Франції, дев'ять вважаються зниклими; загинули вісім громадян Аргентини, 19 вважаються зниклими.