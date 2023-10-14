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На Харківщині водій бензовоза підірвався на ворожій міні

Чоловік загинув від отриманих травм.

На Харківщині водій бензовоза підірвався на ворожій міні
Фото: Олег Синєгубов

В Ізюмському районі внаслідок наїзду на протитанкову міну загинув 61-https://web.telegram.org/k/#@synegubovрічний водій бензовоза. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 11:00 у п'ятницю біля с. Явірське Ізюмського району в полі на протитанковій міні ТМ-62П3 підірвався автомобіль "МАЗ" бензовоз. 61-річний водій бензовоза загинув на місці", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ворог завдав авійаційних ударів, а також з мінометів та артилерії по населених пунктах Харківщини. Внаслідок влучань виникли пожежі.

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