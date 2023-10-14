Втрати російської окупаційної армії зросли на ще 970 осіб

Ворог безуспішно намагається прорвати нашу оборону на Авдіївському напрямку. Протягом минулої доби відбулося близько 100 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ще 970 російських окупантів ліквідували українські захисники. Таким чином станом на 14 жовтня втрати ворожої армії сягнули близько 286890 осіб.

Станом на 14 жовтня вони становлять близько 286890 одиниць особового складу.

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