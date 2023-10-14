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Втрати російської окупаційної армії зросли на ще 970 осіб

Станом на 14 жовтня вони становлять близько 286890 одиниць особового складу.

Втрати російської окупаційної армії зросли на ще 970 осіб
Фото: тг-канал Гострі Картузи

Ще 970 російських окупантів ліквідували українські захисники. Таким чином станом на 14 жовтня втрати ворожої армії сягнули близько 286890 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Фото: Генштаб
танків ‒ 4940 (+9) од,бойових броньованих машин ‒ 9337 (+24) од,артилерійських систем – 6833 (+26) од,РСЗВ – 811 (+0) од,засоби ППО ‒ 547 (+1) од,літаків – 317 (+1) од,гелікоптерів – 316 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5265 (+1),крилаті ракети ‒ 1531 (+0),кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 9225 (+22) од,спеціальна техніка ‒ 971 (+4).

Дані уточнюються, додали в командуванні.

Ворог безуспішно намагається прорвати нашу оборону на Авдіївському напрямку. Протягом минулої доби відбулося близько 100 бойових зіткнень.

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