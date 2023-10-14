Втрати російської окупаційної армії зросли на ще 970 осіб

Ще 970 російських окупантів ліквідували українські захисники. Таким чином станом на 14 жовтня втрати ворожої армії сягнули близько 286890 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Фото: Генштаб
танків ‒ 4940 (+9) од,бойових броньованих машин ‒ 9337 (+24) од,артилерійських систем – 6833 (+26) од,РСЗВ – 811 (+0) од,засоби ППО ‒ 547 (+1) од,літаків – 317 (+1) од,гелікоптерів – 316 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5265 (+1),крилаті ракети ‒ 1531 (+0),кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 9225 (+22) од,спеціальна техніка ‒ 971 (+4).
Дані уточнюються, додали в командуванні.
Ворог безуспішно намагається прорвати нашу оборону на Авдіївському напрямку. Протягом минулої доби відбулося близько 100 бойових зіткнень.