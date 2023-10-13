На Харківщині водій бензовоза підірвався на вибуховому пристрої

Чоловік помер від травм на місці.

На території Донецької громади Харківської області чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Постраждалий, керуючи бензовозом, наїхав на невідомий предмет. Внаслідок вибуху 61-річний водій від отриманих травм помер на місці, автомобіль отримав механічні пошкодження”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що чоловік підірвався на вибухівці у полі с. Явірське Ізюмського району.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, житель Харківщини підірвався на невідомому вибуховому предметі у полі між селами Явірське та Вовчий Яр Ізюмського району. Внаслідок вибуху 47-річний житель отримав тілесні ушкодження. Його доставили до лікарні для надання допомоги.