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На Харківщині водій бензовоза підірвався на вибуховому пристрої

Чоловік помер від травм на місці.

На Харківщині водій бензовоза підірвався на вибуховому пристрої
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

На території Донецької громади Харківської області чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Постраждалий, керуючи бензовозом, наїхав на невідомий предмет. Внаслідок вибуху 61-річний водій від отриманих травм помер на місці, автомобіль отримав механічні пошкодження”, - йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що чоловік підірвався на вибухівці у полі с. Явірське Ізюмського району.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, житель Харківщини підірвався на невідомому вибуховому предметі у полі між селами Явірське та Вовчий Яр Ізюмського району. Внаслідок вибуху 47-річний житель отримав тілесні ушкодження. Його доставили до лікарні для надання допомоги.

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