Українські прикордонники "накрили" масштабну контрабанду техніки Apple та Xiaomi

Українські прикордонники та представники митної служби України викрили спробу незаконного ввезення великої партії техніки від Apple та Xiaomi. Техніку ховали у відсіках та у вбиральні автобуса.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Порушники намагалися ввезти контрабандну техніку через кордон із Чехією.

«Оптову» партію новеньких телефонів Apple і Xiaomi, а також планшетів Redmi виявили в пункті пропуску «Ужгород». Гаджети, приховані в автобусі, допомогла виявити скануюча система «Rapiscan», йдеться у повідомленні ДПСУ.

Схованки з технікою виявили в задній частині автобуса, також телефони були заховані й під сидіннями пасажирів та навіть у вбиральні під обшивкою.

Усього було виявлено 541 мобільний телефон відомих виробників Apple і Xiaomi, а також 20 планшетів Redmi. Серед них, зокрема, були новинки – 233 IPhone 15 Pro, а також 47 айфонів 13 моделі.

Виявлену техніку вилучили співробітники митниці. Попередньо сума оцінки прихованого від контролю товару складає понад 10 мільйонів гривень.

За даним фактом оперативні співробітники Чопського прикордонного загону на адресу ТУ БЕБ в Закарпатській області направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ККУ «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)».

Прикордонники затримали вагітну 29-річну громадянку Чехії, яка намагалась вивезти в тайнику автомобіля 28-річного українця, з яким перебуває у цивільному шлюбі.