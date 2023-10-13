Росія вдарила по центру Покровська. Загинула людина, ще понад 10 поранені

Під удар потрапили дві адміністративні будівлі.

Російська армія атакувала Покровськ Донецької області. За попередніми даними, загинула одна людина, ще 13 поранені.

Пошкоджено дві адміністративні будівлі. Про це повідомили в МВС.

"За попередньою інформацією, росія атакувала місто двома ракетами з ОТРК «Іскандер-М»", – йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора уточнили, що удару ворог завдав по самому центру міста. Серед поранених – відвідувачі державної установи та її працівниці.

"За даними слідства, 13 жовтня 2023 року, о 08:30, окупанти обстріляли центр м. Покровська", – повідомили в прокуратурі.

У серпні ворог теж ударив по центру Покровська ракетами. Бив двічі, при цьому другий раз – під час рятувальної операції. Під обстріл потрапили рятувальники. Один із них, полковник Кінца, помер. Крім того, загинули ще дев'ятеро людей, понад 80 були поранені.