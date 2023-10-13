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Росія вдарила по центру Покровська. Загинула людина, ще понад 10 поранені

Під удар потрапили дві адміністративні будівлі. 

Росія вдарила по центру Покровська. Загинула людина, ще понад 10 поранені
Фото: Офіс генерального прокурора

Російська армія атакувала Покровськ Донецької області. За попередніми даними, загинула одна людина, ще 13 поранені.

Пошкоджено дві адміністративні будівлі. Про це повідомили в МВС.

"За попередньою інформацією, росія атакувала місто двома ракетами з ОТРК «Іскандер-М»", – йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора уточнили, що удару ворог завдав по самому центру міста. Серед поранених – відвідувачі державної установи та її працівниці. 

"За даними слідства, 13 жовтня 2023 року, о 08:30, окупанти обстріляли центр м. Покровська", – повідомили в прокуратурі.

У серпні ворог теж ударив по центру Покровська ракетами. Бив двічі, при цьому другий раз – під час рятувальної операції. Під обстріл потрапили рятувальники. Один із них, полковник Кінца, помер. Крім того, загинули ще дев'ятеро людей, понад 80 були поранені.

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