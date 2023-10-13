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“Відріж ногу – отримаєш групу”: МОЗ відреагувало на ситуацію з пораненим бійцем у Харківській МСЕК

Міністерство назвало таке ставлення до поранених бійців “вироком радянській системі” і призначило перевірки.

“Відріж ногу – отримаєш групу”: МОЗ відреагувало на ситуацію з пораненим бійцем у Харківській МСЕК
Фото: Facebook/Dmytro Oliinyk

Голова Харківської обласної медико-соціальної експертної комісії порадила пораненому захиснику Дмитру Олійнику "відрізати ногу", щоб отримати групу інвалідності. 

Про це Дмитро Олійник розповів у Facebook. 

“Так нащо ти залишав свою ногу треба було аби її відрізали і була б 2 група. (с) Бунічева Лариса Леонідівна голова обласної МСЕК. Це так виглядає вдячність людям, які стали на захист держави. Так тоді виходить треба було і загинути у одному із штурмів. Це як треба відноситися до військових, що можна не брати до уваги висновки київських клінік про те, що права нога втратила свою функціональну здатність і являється біопротезом. Цього комісії мсек замало. 15 операцій. Замало. Треба вирвати все живе з людини та єхидно сказати: “Якби була ампутація - то була 2 група…”, - розповів Олійник.

 

Поранений боєць вимагає звільнення Бунічевої Лариси Леонідівни з посади керівника обласної МСЕК. 

“На цій посаді бачу ветерана війни, а їх, переконаний, зараз багато і саме такі люди мають бути там! Бо вони відчули на собі все. На фото витяг з МРТ. Та ранкове фото ноги”, - написав Дмитро Олійник.

Сьогодні на ситуацію відреагувало Міністерство охорони здоров’я. 

“Відріж ногу – отримаєш групу”, – це не інцидент, це вирок радянській системі. У 2025 році МСЕК буде ліквідовано і повністю змінено підходи до проведення експертизи та встановлення інвалідності”, - йдеться в повідомленні. 

Щодо конкретних рішень вже зараз:

Наступного тижня на Харківську обласну МСЕК, в рамках рішення РНБО, очікує прицільна перевірка. Будуть перевірені рішення про встановлення інвалідності. 

Після результатів перевірки буде не просто проведена оцінка дій Харківської МСЕК, а винесені конкретні рішення і конкретні особи понесуть відповідальність.

“Кожен, хто намагатиметься принизити героїв,  кожен, хто до своєї посади і повноважень додає зверхнє ставлення і корупційну складову, – буде жорстко покараний. Група інвалідності – не предмет для торгівлі. Є чіткі критерії, за якими вона встановлюється”, - також повідомило МОЗ. 

Міністерство наголосило, що кожен, хто отримав поранення, яке призвело до інвалідності, повинен бути впевнений у підтримці держави, а не в знеціненні та приниженні. 

Щодо конкретного випадку, який набув розголосу: Майже рік тому військовослужбовцю було встановлено 3 групу інвалідності. Через звільнення з лав ЗСУ на початку серпня його документи надійшли до Харківської МСЕК №3 – повторно. Найближчим часом буде проведено оцінку правомірності встановлення групи інвалідності Харківською МСЕК. Всі необхідні документи та медичні висновки вже направлено до Центральної МСЕК МОЗ України. 

Нагадаємо, ДБР розслідує 260 кримінальних проваджень за фактом порушень у військкоматах та ВЛК. Трапляються випадки зловживання своїм становищем з боку працівників ТЦК та ВЛК.

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