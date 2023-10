Дипломатія воєнного часу і майбутня архітектура безпеки Європи та світу

Фокус – на оборонну індустрію і локалізацію виробництва

Андрій Єрмак:

Фото: Мінстратегпром

– Нова Українська доктрина, анонсована 28 червня, в День Конституції, Президентом Володимиром Зеленським, є нашим шляхом до перемоги і, безумовно, враховує необхідність створити власну оборонну спроможність. Хотів би, користуючись можливістю, подякувати всім нашим шановним друзям, партнерам за допомогу і підтримку, яку ми відчуваємо.

І, безумовно, сьогодні ми закладаємо абсолютно новий історичний етап співпраці щодо, серед іншого, реалізації доктрини, проголошеної Президентом.

Олександр Камишін:

Фото: Мінстратегпром

– Нещодавно відбувся великий візит до США. Чи правильно сказати, що, мабуть, уперше в розмові зі стратегічними партнерами з'явилася тема локалізації виробництва в оборонній сфері? Що вони побачили, що така можливість є?

Андрій Єрмак:

– Так, це один з результатів візиту Президента Володимира Зеленського до Вашингтона. Під час перемовин за участю президента Байдена, великої делегації з американської сторони, української сторони була дуже конкретна домовленість про те, що найближчим часом почнуться перемовини, зустрічі спеціалістів з обох сторін, щоб визначити дорожню карту – як ми будемо співпрацювати з партнерами для локалізації виробництва в Україні.

Фото: Мінстратегпром

Ми вже показали всьому світові, як можемо боротися. Думаю, такими самими темпами і з такою перспективою й енергією ми покажемо, як будемо будувати власне виробництво.

У нас є чудові спеціалісти, молоді, талановиті, і не тільки молоді. Думаю, не помилюся, якщо нагадаю, що ще 30 років тому, коли ми були в складі Радянського Союзу, саме українські спеціалісти становили більшість потенціалу не лише виробничого, але й наукового.

Доктрина Президента Зеленського скерована на те, щоб відновити всі ці можливості і повернути Україні її належні позиції.

Олександр Камишін:

– Дмитре Івановичу, у залі представники 252 компаній з 31 країни світу. Ви з усіма країнами світу на зв'язку з перших днів війни. Чи вірите, що наша оборонна індустрія стане важливим елементом дискусій з міжнародними партнерами після закінчення війни? Тільки вже в бік не імпорту, а експорту?

Фото: Мінстратегпром

Дмитро Кулеба:

– Організовуючи цей форум, ми щотижня отримували статистику про реєстрацію учасників, бачили, як зростає їхня кількість. Те, що компаній-учасників значно більше ніж 200, означає, що ми влучили в нерв світової безпекової політики – виробництво зброї.

Андрій не дасть збрехати, кожна розмова Президента – його, моя з нашими союзниками – починається з пункту про зброю. Зброя – це дуже незвично для класичної дипломатії, але нормально для дипломатії воєнного часу. І якщо спочатку йшлося просто про отримання Україною зброї, то десь з кінця літа, може, з осені минулого року ми почали серйозно говорити вже про ремонт на території України, потім про спільне виробництво, і зараз ця тема присутня скрізь.

Фото: Мінстратегпром

І я бачу інтерес до досвіду і виробничих можливостей українського бізнесу. Україна є не лише споживачем, Україна є повноцінним партнером. Так само, як ми отримуємо переваги від західної зброї, західні виробники зброї отримують унікальні переваги на ринку для вдосконалення своїх зразків і створення ще потужнішої зброї.

Думаю, що після перемоги відбудуться дві речі. Перша – українська оборонна промисловість буде повністю інтегрована в НАТО, як і сама Україна. А друга – зброя, виготовлена українськими та іноземними компаніями, буде найбільш конкурентоздатною у світі.

Рустем Умєров:

– Зараз кілька напрямів стосуються оборонно-промислового комплексу. Це, мабуть, наша візія – розробляти світовий клас мілітарних продуктів і послуг, виробляти мілітарні продукти і послуги дуже високої якості, які ми зможемо масштабувати, закривати всі потреби України, а потім, уже після закінчення війни, експортувати.

Фото: Мінстратегпром

Наше міністерство зараз має три пріоритети. Перше – це Defense Acquisition, тобто закупівлі, контракти, логістика. Ми повинні підвищити ефективність закупівель і надання всього необхідного нашим військовим. Друге – це Defense Industry. Потрібно зробити все можливе, щоб виробляти в Україні всі мілітарні продукти і послуги для потреб нашої армії, Сил оборони. І третє – це, мабуть, Defense Technology. Тобто техніка – це дуже добре, але є і технології, щоб це розбудовувати тут.

Те, що іноді називають "потребами", я назвав би capabilities. Міністерство оборони є координаційним органом для Сил оборони і безпеки, тож ми визначили для себе десять точок росту, нашу візію до перемоги.

І хочемо прийти до того, щоб у світі знали не лише такий бренд, як "Слава Україні", але й такий, як "Перемога України".

Україна здобуде цю перемогу і буде світовим прикладом, як це робилося і гартувалося. І в цьому буде велика повага до нашого народу, Президента і його команди.

Фото: Мінстратегпром

Від Вільнюса до Глобального Півдня

Андрій Єрмак:

– Ця війна вже змусила нас зробити багато висновків. Зараз хочу сказати про два з них.

У розмові з керівником однієї країни Global South я почув річ, з якою погоджуюся. Навіть коли ми історично і безпрецедентно об'єднали світ навколо України, усього необхідного для швидких успіхів на фронті завжди не вистачатиме. Тому власне виробництво критично необхідне. З країнами Global South ми сьогодні будуємо потужний діалог – на платформі Peaceful Formula Президента Зеленського. У цій платформі беруть участь уже понад 80 країн. Думаю, наше співробітництво з країнами Global South – це не якісь там мрії, це реальність, і дуже скоро ми матимемо спільні підприємства з деякими такими країнами.

Другий висновок – після цієї війни, після нашої перемоги світ буде іншим.

Фото: Мінстратегпром

Думаю, всі бачать, що структура безпеки не лише в Європі, але й у світі, на жаль, продемонструвала свою, я сказав би, неефективність. І тому ми всі мусимо будувати нову структуру безпеки. Війна показала, яке озброєння сьогодні є найефективнішим, що спрацьовує. У 21 столітті багато що змінилося, змінюється і ринок озброєння. Думаю, з'являтимуться дуже цікаві альянси, і не тільки в політичному сенсі, але й у сенсі бізнесу, виробництва. Адже ми всі відчули, наскільки важливі гарантії безпеки. І тому хотів би також нагадати, що у Вільнюсі нам вдалося узгодити дуже важливу декларацію стосовно гарантій безпеки для України, у першу чергу з країнами G7, але на сьогодні до неї приєдналися ще 22 країни, і цей процес триває.

Спільне виробництво є дуже важливою складовою майбутніх двосторонніх і багатосторонніх угод, які ми плануємо укласти саме на основі декларації, узгодженої у Вільнюсі. Декотрі – ще до кінця цього року.

Думаю, всі колеги сьогодні отримають абсолютно конкретні пропозиції і конкретну візію, як і що робити в найближчому майбутньому. Дякую.

Дмитро Кулеба:

– Африка була одним із найбільших ринків збуту української військової продукції до початку повномасштабної війни. Сьогодні вона чекає повернення українських компаній на цей ринок. Наразі ця опція, зрозуміло, закрита. Хоча пригадую, як лідер однієї африканської країни довірливо так подивився мені в очі і каже: "Вам стільки зброї вже прислали, вам же стільки точно не треба, може, ви трішки поділитеся?" Тобто там існує дещо інше сприйняття наших потреб.

Фото: Мінстратегпром

Африка також зацікавлена в розміщенні на її території виробництва української зброї й амуніції. Це новий тренд, і він, очевидно, пояснюється саме розумінням африканськими партнерами того, що українська зброя буде надзвичайно високоякісною.

І як партнери ми їм зрозумілі. Тому, думаю, Африка повернеться в список топринків для українських виробників зброї і їхніх західних партнерів.

Олександр Камишін:

– Рустеме Енверовичу, ви розробляєте Future Force Concept – стратегічний план розвитку Сил оборони. Які завдання стоятимуть перед нашою оборонкою з погляду інтеграції армії до Альянсу?

Рустам Умєров:

– Future Force буде дуже важливим документом. Щоб розробити його, повинні оцінити наші можливості, провести консультації з усіма видами Сил оборони і безпеки, взяти до уваги регіональні та міжнародні гарантії безпеки. Після цього запропонуємо керівництву країни свою візію. Така масштабність війни на суходолі – прецедент за останні 70–80 років. Ми будемо виходити з національних інтересів країни, розробляти і пропонувати нову архітектуру внутрішньої безпеки і нову архітектуру глобальної безпеки.

Фото: Мінстратегпром

Андрій Єрмак:

– Дуже важливо було отримати у Вільнюсі чіткий сигнал від наших партнерів, що наше майбутнє в Європейському Союзі та НАТО. Безумовно, будуючи ці Future Force, ми дивитимемося не тільки на суто нашу оборонну спроможність, але й на нашу оборонну спроможність в складі країн НАТО в нашому регіоні. Майбутню архітектуру безпеки в Європі ми будуватимемо разом з партнерами по НАТО. Безумовно, слід враховувати і всі ризики майбутнього, адже Росія від наших кордонів нікуди не дінеться.

А те, що сьогодні відбувається, вважаю великим внеском у майбутню структуру безпеки Європи і всього світу. Наприклад, саме Україна показала, що система Patriot знищує будь-які ракети. До цього ми не мали чіткої відповіді, як це реально працює проти "Кинджалів" та іншої балістики. І саме українські воїни, українські герої дали цю відповідь.

Наша суперсила – це…

Олександр Камишін:

– В Україні справді сьогодні твориться історія. Упевнений, що про цю велику війну буде знято немало документальних фільмів. Один зняв ваш добрий друг Шон Пенн під назвою "Суперсила". Це фільм про суперсилу нашого Президента. А як ви думаєте, яка може бути суперсила в нашій оборонці? Що допоможе спочатку виробити достатньо, щоб перемогти ворога, а потім щоб оборонка стала важливим елементом глобальної інфраструктури безпеки?

Фото: Мінстратегпром

Андрій Єрмак:

– Наша суперсила – це наші люди. Люди, які руками зупиняли ворожі танки, люди, які сьогодні роблять неймовірні речі. І коли всі ми разом допоможемо їм справді сучасним озброєнням, це буде спільна перемога. Перемога вільного демократичного світу. І ми зробимо так, щоб ніколи в майбутньому не тільки проти України, але й проти будь-якої країни, наших друзів, партнерів ніхто навіть і не подумав розв'язати таку жахливу агресію.

Дмитро Кулеба:

– Я б додав слово agility. Воно не має точного українського перекладу. Це і гнучкість, і адаптивність, і здатність ефективно працювати в будь-яких умовах.

Адже це саме українці з перших днів війни швидко перевезли заводи на тисячі кілометрів і розгорнули виробництво. Навчилися цивільні дрони перетворювати на бойові, розробляти миттєво онлайн-софт для інтегрованого управління боєм, нарощувати виробництво, працювати за будь-яких умов. Це все ми продемонстрували. Індустрію, яка здатна миттєво адаптуватися під зовнішні умови і потреби. Це те, що дуже дорого коштує на світовому ринку. І це те, що дуже допомагає нам у цій війні.

Рустем Умєров:

– Нам потрібно відбудувати національну, регіональну, глобальну екосистему, тому що наступна війна, тобто челенджі, до яких ми повинні бути готові, це New Era of Cutting-Edge Defense Systems.

Наша сила – це стовідсотково наші люди, наші таланти, наші українці. They lead with passion, precision and perfection – вони діють пристрасно, точно та досконало. Саме тому ми зможемо все здолати і перемогти.