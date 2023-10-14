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Міноборони тестує дві моделі жіночих бронежилетів

Після завершення “польового” дослідного носіння, виробники проведуть лабораторні випробування. 

Міноборони тестує дві моделі жіночих бронежилетів
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України тестує дві моделі жіночих бронежилетів з конструктивно вигнутою пластиною, йдеться у пресрелізі відомства.

“Броні” тестують жінки однієї з військових частин ЗСУ. Нова розробка враховує особливості будови тіла військовослужбовиць. Їх перевіряють під час виконання навчально-бойових завдань, що дозволяє максимально наблизити умови використання до бойових.

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Міноборони проводить таке тестування вже вдруге, після врахування побажань жінок.

Фото: Міноборони

Після завершення “польового” дослідного носіння, виробники проведуть лабораторні випробування. Бронежилет перевірятимуть в різних кліматичних умовах. За результатами цих випробувань, Міноборони затвердить зразки-еталони, тоді бронежилети вважатимуться прийнятими для забезпечення у ЗСУ.

“Наступним кроком стане здійснення закупівлі нових засобів індивідуального захисту”, − додали у міністерстві.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Нагадаємо, у серпні Міністерство оборони затвердило літню польову форму для українських захисниць. Після цього мали початися процедури закупівлі.

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