Міністерство оборони України тестує дві моделі жіночих бронежилетів з конструктивно вигнутою пластиною, йдеться у пресрелізі відомства.

“Броні” тестують жінки однієї з військових частин ЗСУ. Нова розробка враховує особливості будови тіла військовослужбовиць. Їх перевіряють під час виконання навчально-бойових завдань, що дозволяє максимально наблизити умови використання до бойових.

Міноборони проводить таке тестування вже вдруге, після врахування побажань жінок.

Фото: Міноборони

Після завершення “польового” дослідного носіння, виробники проведуть лабораторні випробування. Бронежилет перевірятимуть в різних кліматичних умовах. За результатами цих випробувань, Міноборони затвердить зразки-еталони, тоді бронежилети вважатимуться прийнятими для забезпечення у ЗСУ.

“Наступним кроком стане здійснення закупівлі нових засобів індивідуального захисту”, − додали у міністерстві.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Нагадаємо, у серпні Міністерство оборони затвердило літню польову форму для українських захисниць. Після цього мали початися процедури закупівлі.