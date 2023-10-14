Міністерство оборони України тестує дві моделі жіночих бронежилетів з конструктивно вигнутою пластиною, йдеться у пресрелізі відомства.
“Броні” тестують жінки однієї з військових частин ЗСУ. Нова розробка враховує особливості будови тіла військовослужбовиць. Їх перевіряють під час виконання навчально-бойових завдань, що дозволяє максимально наблизити умови використання до бойових.
Міноборони проводить таке тестування вже вдруге, після врахування побажань жінок.
Після завершення “польового” дослідного носіння, виробники проведуть лабораторні випробування. Бронежилет перевірятимуть в різних кліматичних умовах. За результатами цих випробувань, Міноборони затвердить зразки-еталони, тоді бронежилети вважатимуться прийнятими для забезпечення у ЗСУ.
“Наступним кроком стане здійснення закупівлі нових засобів індивідуального захисту”, − додали у міністерстві.
Нагадаємо, у серпні Міністерство оборони затвердило літню польову форму для українських захисниць. Після цього мали початися процедури закупівлі.