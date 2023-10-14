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Сьогодні з Ізраїлю евакуюють понад 200 українців, – посол Корнійчук

На евакуацію із Сектора Гази очікують 240 українських громадян.

Сьогодні з Ізраїлю евакуюють понад 200 українців, – посол Корнійчук
Євген Корнійчук

Незабаром з Ізраїля до Румунії мають евакуювати щонайменше 260 українських громадян. 

Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив “Дзеркалу тижня”.

“Сьогодні виїжджає 208, завтра – 52. І наступний рейс ми формуватимемо на 18 жовтня. Це всі квитки, які придбані через посольство”, − сказав дипломат.

Дані щодо українців, загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу терористів, не змінилися. Водночас не підтвердилась інформація, що деякі громадяни, яких вважають зниклими безвісти, потрапили в полон ХАМАСу.

На евакуацію із Сектора Гази очікують 240 українських громадян. За словами Корнійчука, їх досі не вдалося вивезти через складну та неконтрольовану ситуацію.

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Підкреслимо, серед загиблих громадян виключно український паспорт мала лише одна людина. Однак, Україна є однією з країн, що мають найбільшу кількість постраждалих в Ізраїлі під час нападу ХАМАС. У посольстві України пояснили, що значна кількість загиблих українців у Ізраїлі може бути пов'язана із низькою ціною на нерухомість та оренду в районах, які насамперед атакували бойовики.

Нагадаємо, як вчора повідомили дипломати, в Ізраїлі загинули 12 громадян України, вісім українців вважаються зниклими безвісти. Також унаслідок атаки ХАМАС загинули 18 громадян США, 21 вважається зниклим; загинули 13 громадян Франції, дев'ять вважаються зниклими; загинули вісім громадян Аргентини, 19 вважаються зниклими.

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