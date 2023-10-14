Сьогодні з Ізраїлю евакуюють понад 200 українців, – посол Корнійчук

Незабаром з Ізраїля до Румунії мають евакуювати щонайменше 260 українських громадян.

Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив “Дзеркалу тижня”.

“Сьогодні виїжджає 208, завтра – 52. І наступний рейс ми формуватимемо на 18 жовтня. Це всі квитки, які придбані через посольство”, − сказав дипломат.

Дані щодо українців, загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу терористів, не змінилися. Водночас не підтвердилась інформація, що деякі громадяни, яких вважають зниклими безвісти, потрапили в полон ХАМАСу.

На евакуацію із Сектора Гази очікують 240 українських громадян. За словами Корнійчука, їх досі не вдалося вивезти через складну та неконтрольовану ситуацію.

Підкреслимо, серед загиблих громадян виключно український паспорт мала лише одна людина. Однак, Україна є однією з країн, що мають найбільшу кількість постраждалих в Ізраїлі під час нападу ХАМАС. У посольстві України пояснили, що значна кількість загиблих українців у Ізраїлі може бути пов'язана із низькою ціною на нерухомість та оренду в районах, які насамперед атакували бойовики.

Нагадаємо, як вчора повідомили дипломати, в Ізраїлі загинули 12 громадян України, вісім українців вважаються зниклими безвісти. Також унаслідок атаки ХАМАС загинули 18 громадян США, 21 вважається зниклим; загинули 13 громадян Франції, дев'ять вважаються зниклими; загинули вісім громадян Аргентини, 19 вважаються зниклими.