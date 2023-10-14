Росія ризикує втратити Чорноморський флот, – Британська розвідка

Ризик втрати кораблів Чорноморського флоту перевищив бажання Кремля блокувати український експорт Чорним морем. Про це йдеться у звіті Міноборони Британії у "Х".

Після серії ударів у серпні та вересні російський Чорноморський флот подвоїв свою оборону та перебазував свої кораблі та підводні човни, зокрема ракетоносії, із Севастополя до Новоросійська.

Крім того, останнім часом Росія змушена захищатися від надводних дронів, атак безпілотників та ракетних ударів України. Однак, на думку Міноборони Британії, Чорноморський флот продовжує запускати ракети по Україні зі східної частини Чорного моря.

"Ризик подальших військових втрат і жахливих політичних наслідків відвертої атаки російськими військово-морськими силами на торгове судноплавство, швидше за все, переважить будь-який виграш від спроби змусити блокувати торгівлю в Україні", – йдеться у зведенні.

У ВМС України підтвердили, що корабель Чорноморського флоту РФ «Павел Державин» отримав пошкодження в Чорному морі поблизу окупованого Севастополя.