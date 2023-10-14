Полковник військової частини з Дніпра підозрюється у незаконній передачі майна на набережній міста

Колишній командир військової частини з Дніпра підозрюється у причетності до незаконної передачі двох великих торгових павільйонів на набережній міста. У пресслужбі ДБР повідомили, що військовому оголосили підозру.

Встановлено, що полковник у березні 2022 року видав накази про примусове відчуження майна на користь підрозділів його військової частини. Водночас у документі не було вказано для яких саме підрозділів це майно призначене.

На додаток, одразу після появи цього документу, під охороною одного з добровольчих формувань Дніпровської територіальної громади, яке не мало жодного відношення ні до військової частини, ні до державних органів, ці павільйони були захоплені та розібрані. А земля, на якій вони знаходились, огороджена та розпочата підготовча робота з приватного будівництва.

Експертиза встановила, що власникам павільйонів завдано збитків на 21 млн грн. Також отримано висновок судової військової експертизи, якою підтверджено незаконність відповідного наказу та дій командира.

Наразі на земельні ділянки, на яких знаходилось незаконно відчужене та демонтоване нерухоме майно, накладено арешт.

Колишньому командиру військової частини повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Крім того, працівники ДБР ініціювали клопотання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 21 млн грн.

У Дніпрі повідомили про підозру військовослужбовцю, який вимагав 600 тис. гривень за нарахування виплат за реальне виконання бойових завдань.