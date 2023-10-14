Російські наступальні операції в районі Авдіївки провалилися, – ISW

Наступальні операції російської армії в районі Авдіївки Донецької області зазнали невдач, – пише Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначають військові аналітики, Кремль намагається показати свої наступальні операції навколо Авдіївки та інші локальні дії як перехоплення оперативної ініціативи в Україні.

Російські джерела також опублікували суперечливі повідомлення про російський контроль над Авдіївським коксохімічним заводом, і ISW не знайшло жодних доказів того, що російські сили контролюють завод на момент публікації.

Українські військові повідомили, що українські сили продовжують відбивати російські атаки навколо Авдіївки.

Російські джерела стверджують, що російські війська продовжують атакувати райони на північ і південь від Авдіївки, а геолокаційні кадри, опубліковані 12 і 13 жовтня, вказують на те, що російські війська просунулися на південь від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки) і на південний схід від Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

Також росіяни опублікували суперечливі повідомлення про попередні заяви російських джерел про контроль російських військ над Авдіївським коксохімічним заводом, і на час публікації ISW не виявила жодних доказів, які б підтверджували, що російські війська контролюють завод.

Українські військові повідомили, що українські війська продовжують відбивати російські атаки навколо Авдіївки.

Російський блогер зазначив, що українські сили використовують мінні поля, щоб уповільнити російське просування в напрямку Авдіївки.

Російський доброволець заявив, що зношені стволи знижують точність російської артилерії поблизу Авдіївки. Скарги на російську артилерію ISW і раніше спостерігав з російських джерел.

Російський волонтер оцінив, що російські сили можуть "стиснути [український] периметр", захопивши менш укріплену українську територію поблизу Авдіївки, але висловив занепокоєння, що російські генерали неправильно витлумачать ці обмежені просування та спробують прискорити наступальні зусилля на Авдіївку. Волонтер зазначив, що таке неправильне тлумачення може призвести до того, що російські війська будуть "бити по бетонних" укріпленнях, поки сили не закінчаться.

Також, військові аналітики вважають, що російське військове командування обмежує обговорення російських наступальних операцій навколо Авдіївки в інформаційному просторі. Ймовірно, вони намагаються адаптуватися до попередніх інформаційних шоків і контролювати будь-які наративи, які виникають у російському інформаційному просторі навколо операцій.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ворог безуспішно намагається прорвати оборону наших військ на Авдіївському напрямку.