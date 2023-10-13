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Зеленський та Рютте відвідали в Одесі Спасо-Преображенський собор

Найбільший православний собор Одеси сильно постраждав від російського терору.

Зеленський та Рютте відвідали в Одесі Спасо-Преображенський собор
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Сьогодні, 13 жовтня, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відвідали Спасо-Преображенський собор Одеси, який обстріляли російські окупанти. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Найбільший православний собор Одеси сильно постраждав від російського терору”, - нагадав президент.

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Зеленський наголосив, що він і Марк Рютте єдині в тому, що російські терористи повинні відповісти за всі свої злочини.

Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обговорили захист альтернативних зернових коридорів. Військові та урядовці представили результати роботи альтернативні коридорів у Чорному морі, які були створені після виходу Росії із "зернової угоди".

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