Зеленський та Рютте відвідали в Одесі Спасо-Преображенський собор

Сьогодні, 13 жовтня, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відвідали Спасо-Преображенський собор Одеси, який обстріляли російські окупанти.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Найбільший православний собор Одеси сильно постраждав від російського терору”, - нагадав президент.

Зеленський наголосив, що він і Марк Рютте єдині в тому, що російські терористи повинні відповісти за всі свої злочини.

Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обговорили захист альтернативних зернових коридорів. Військові та урядовці представили результати роботи альтернативні коридорів у Чорному морі, які були створені після виходу Росії із "зернової угоди".