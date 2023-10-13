Зеленський утворив військову адміністрацію в місті-супутнику Хмельницької АЕС

Президент Володимир Зеленський розпорядився утворити міську військову адміністрацію на Хмельниччині.
Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави.
МВА створять у Нетішині. Генштаб і Хмельницька ОВА мають здійснити необхідні заходи, які пов’язані з утворенням цієї адміністрації.
Іншим указом Зеленський призначив керівника Нетішинської МВА. Ним став Григорій Олендра.
Нагадаємо, Нетішин є місто-супутником Хмельницької атомної електростанції.
Торік восени Хмельницька АЕС тимчасово втратила повний доступ до електромережі через військові атаки РФ. Вона була змушена вмикати дизельні генератори для резервного живлення.