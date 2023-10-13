Рютте відвідав порт Одеси, де було влучання російських ракет і дронів.

Нині в Одесу прибув прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Про це йдеться в дописі глави уряду в Х (екствітер).

Рютте відвідав, зокрема, одеський порт та анонсував посилення української протиповітряної оборони для протидії російським обстрілам.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Цієї зими Росія намагатиметься нашкодити Україні якнайсильніше. Тому Нідерланди поставлять додаткові ракети Patriot, щоб Україна могла захистити себе від варварських авіаударів Росії", - зазначив прем'єр.

Many thanks to President @ZelenskyyUa for inviting and welcoming me to the Ukrainian port city of Odesa today. The terrible events in Israel and Gaza will not distract us. They only strengthen our conviction that we must never accept aggression and terrorism.



We will keep… pic.twitter.com/tmPXk6R712 — Mark Rutte (@MinPres) October 13, 2023

Він додав, що Нідерланди також допоможуть Україні придбати патрульні катери. Техніка має забезпечити безпеку маршрутів постачання зерна на експорт.

"Жахливі події в Ізраїлі та секторі Газа нас не відвернуть. Вони лише зміцнюють нашу переконаність у тому, що ми ніколи не повинні миритися з агресією та тероризмом", - наголосив Рютте.

Нідерландський прем'єр зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, через декілька тижнів Нідерланди відправлять винищувачі F-16, на яких навчатимуться українські пілоти, до навчального центру в Румунії.

Також країна оголосила днями новий пакет допомоги для нашої держави. Будуть дрони, обладнання для розмінування та боєприпаси.