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Прем'єр Нідерландів приїхав в Одесу і анонсував додаткові ракети Patriot для України

Рютте відвідав порт Одеси, де було влучання російських ракет і дронів.

Прем'єр Нідерландів приїхав в Одесу і анонсував додаткові ракети Patriot для України
Марк Рютте і Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Нині в Одесу прибув прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Про це йдеться в дописі глави уряду в Х (екствітер).

Рютте відвідав, зокрема, одеський порт та анонсував посилення української протиповітряної оборони для протидії російським обстрілам.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Цієї зими Росія намагатиметься нашкодити Україні якнайсильніше. Тому Нідерланди поставлять додаткові ракети Patriot, щоб Україна могла захистити себе від варварських авіаударів Росії", - зазначив прем'єр.

Він додав, що Нідерланди також допоможуть Україні придбати патрульні катери. Техніка має забезпечити безпеку маршрутів постачання зерна на експорт.

"Жахливі події в Ізраїлі та секторі Газа нас не відвернуть. Вони лише зміцнюють нашу переконаність у тому, що ми ніколи не повинні миритися з агресією та тероризмом", - наголосив Рютте.

Нідерландський прем'єр зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.

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Нагадаємо, через декілька тижнів Нідерланди відправлять винищувачі F-16, на яких навчатимуться українські пілоти, до навчального центру в Румунії.

Також країна оголосила днями новий пакет допомоги для нашої держави. Будуть дрони, обладнання для розмінування та боєприпаси. 

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