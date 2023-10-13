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Військовий альянс Північної Європи запросив Україну спостерігати за всіма його навчаннями

Наша держава отримала статус спостерігача у 2024 та 2025 роках.

Військовий альянс Північної Європи запросив Україну спостерігати за всіма його навчаннями
Фото: Х/TPKanslia

Військовий альянс Північної Європи, який очолює Великобританія, запросив Україну спостерігати за всіма його навчаннями, передає Reuters.

В Об'єднані експедиційні сили (JEF) входять Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія та Швеція. JEF призначені для операцій у Балтійському морі. Північній Атлантиці та Арктиці.

"Україні було запропоновано статус спостерігача на всіх навчаннях JEF у 2024 та 2025 роках, щоб зміцнити їхній потенціал та використати свій досвід", - заявив голова уряду Швеції Ульф Крістерссон на саміті JEF на шведському острові Готланд у Балтійському морі.

У цій зустрічі в режимі відеозв'язку взяв участь Президент України Володимир Зеленський.

Він згодом зазначив, що у спільній заяві лідери альянсу також засудили російську агресію та використання продуктів харчування як зброї, підтвердили свою підтримку України та її шлях до НАТО.

Крістерссон повідомив, що міністри оборони країн-членів JEF зустрінуться, щоб обговорити, як захистити критично важливу інфраструктуру, особливо під водою. 

Цьогоріч у червні група заявила, що розширить співпрацю для виявлення можливих загроз критично важливій підводній та морській інфраструктурі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сапери Корпусу королівських інженерів британської армії провели для українських військових тренінг зі знешкодження вибухових боєприпасів, мін та інших вибухових пристроїв.

Також українські пілоти пройшли навчання на шведських винищувачах Gripen.

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