Кандидатом від республіканців на посаду спікера Палати представників Конгресу став Джим Джордан

Представники республіканської партії у Палаті представників США обрали Джима Джордана, якого пов'язують із Трампом, кандидатом на роль спікера.

Про це повідомляє “Дзеркало тижня”.

Зазначається, що Джордан відомий тим, що став одним із ініціаторів розслідування діяльності родини теперішнього президента США Джо Байдена в той час, коли той перебував на посаді віцепрезидента.

Крім того, Джордан виступає проти фінансування військової допомоги Україні.

Об’єднання "Республіканці за Україну" поставило Джордану оцінку F(дуже погано), оскільки він голосував проти проукраїнських ініціатив.

Нагадаємо, раніше республіканці у Палаті представників США обрали нового кандидата на посаду спікера - Стівена Скаліза. Він отримав на внутрішньопартійному голосуванні 113 голосів. Його конкурент, Джим Джордан, отримав 99 голосів.

Але згодом він несподівано зняв свою кандидатуру.