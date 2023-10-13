СБУ та ВМС атакували російський носій крилатих ракет та корабель, – джерела
СБУ та ВМС атакували російський носій крилатих ракет та корабель, – джерела
108 бойових зіткнень за добу. Що відбувається на фронті
108 бойових зіткнень за добу. Що відбувається на фронті
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Як Концепт посилення стійкості демократії спричинив скандал і хто насправді його писав?
Як Концепт посилення стійкості демократії спричинив скандал і хто насправді його писав?
Bihus.info: за час депутатства нардепа Крулька його родина розбудувала готельний бізнес на Закарпатті
Bihus.info: за час депутатства нардепа Крулька його родина розбудувала готельний бізнес на Закарпатті
Terrahawk Paladin. Британський мисливець на “Шахедів”
Terrahawk Paladin. Британський мисливець на “Шахедів”
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
“Відріж ногу – отримаєш групу”: МОЗ відреагувало на ситуацію з пораненим бійцем у Харківській МСЕК
“Відріж ногу – отримаєш групу”: МОЗ відреагувало на ситуацію з пораненим бійцем у Харківській МСЕК
ГоловнаСвіт

Кандидатом від республіканців на посаду спікера Палати представників Конгресу став Джим Джордан

Об’єднання "Республіканці за Україну" поставило Джордану оцінку F - “дуже погано”.

Кандидатом від республіканців на посаду спікера Палати представників Конгресу став Джим Джордан
Фото: Дзеркало Тижня

Представники республіканської партії у Палаті представників США обрали Джима Джордана, якого пов'язують із Трампом, кандидатом на роль спікера.

Про це повідомляє “Дзеркало тижня”.

Зазначається, що Джордан відомий тим, що став одним із ініціаторів розслідування діяльності родини теперішнього президента США Джо Байдена в той час, коли той перебував на посаді віцепрезидента.

Крім того, Джордан виступає проти фінансування військової допомоги Україні.

Об’єднання "Республіканці за Україну" поставило Джордану оцінку F(дуже погано), оскільки він голосував проти проукраїнських ініціатив.

Нагадаємо, раніше республіканці у Палаті представників США обрали нового кандидата на посаду спікера - Стівена Скаліза. Він отримав на внутрішньопартійному голосуванні 113 голосів. Його конкурент, Джим Джордан, отримав 99 голосів.

 Але згодом він несподівано зняв свою кандидатуру.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies