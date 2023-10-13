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Росія стурбована тим, що Ізраїль зможе позбавити ХАМАС контролю над Газою, - Йоссі Купервассер

Також РФ побоюється, що поразка ХАМАС негативно позначиться на Ірані.

Росія стурбована тим, що Ізраїль зможе позбавити ХАМАС контролю над Газою, - Йоссі Купервассер
Фото: Miriam Alster/ Flash90

Росія стурбована тим, що Ізраїль зможе завдати непосильного удару ХАМАС і позбавити її найважливішого активу – контролю над Газою. 

Про це у інтерв'ю LB.ua повідомив ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер.

“Це негативно позначиться на російському союзнику – на Ірані, який зараз підтримує РФ у її війні проти України. І це не може не хвилювати Москву”, - зазначив Купервассер.

На його думку, складно сказати, в чому полягає кінцевий російський інтерес. 

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“Не думаю, що вони брали в атаці ХАМАС безпосередню участь. Разом з тим росіяни точно не хочуть, щоби американці отримали певні вигоди, щоби вони перемогли”, - наголосив колишній розвідник. 

Також Купервассер вважає, що росіяни точно не хочуть, щоб США щось отримали від ситуації навколо Гази.

Тому РФ, замість того, щоби засудити теракт, виступила з заявами, за якими складно зрозуміти, чого вона дійсно хоче.

Крім того, росіяни отримують вигоду, коли США займається чим завгодно, тільки не Росією, та витрачає на це зусилля та гроші. 

“Путін, думаю, загалом задоволений тим, що відбувається зараз в регіоні. Однак він також стурбований тим, що у разі втручання США його друзі можуть постраждати”, - підсумував колишній аналітик розвідки.

Нагадаємо, 9 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про повну блокаду сектору Гази, залишивши його "без електрики, їжі та палива". Галлант сказав, що його країна "бореться зі звірячими людьми" і поводить себе відповідним чином. 

Міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац зі свого боку заявив, що у Газі не буде електрики та води, поки терористи не звільнять заручників. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що в полоні бойовиків ХАМАСу можуть перебувати громадяни України.

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