У Газі не буде електрики та води, поки терористи не звільнять заручників, – міністр енергетики Ізраїлю

Міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що у Газі не буде електрики та води, поки терористи не звільнять заручників.

“Гуманітарна допомога Газі? Жоден електричний вимикач не буде увімкнений, жоден водопровідний гідрант не буде відкритий, жоден бензовоз не в'їде (до Гази, – ред.) доти, доки викрадені ізраїльтяни не будуть повернуті додому. Гуманітарна допомога – для гуманних. І ніхто нам не проповідуватиме мораль”, - написав Кац.

סיוע הומניטרי לעזה? אף מתג חשמל לא יורם, שיבר מים לא יפתח ומשאית דלק לא תיכנס עד להשבת החטופים הישראלים הביתה. הומניטרי תמורת הומניטרי. ושאף אחד לא יטיף לנו מוסר. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 12, 2023

Нагадаємо, вчора стало відомо, що сектор Гази повністю знеструмлений.

9 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про повну блокаду сектору Гази, залишивши його "без електрики, їжі та палива". Галлант сказав, що його країна "бореться зі звірячими людьми" і веде себе відповідним чином. Він назвав це "повною облогою" Гази.

Раніше МЗС Ізраїлю опублікувало список країн, чиї громадяни постраждали від нападу ХАМАС. У списку вбиті, взяті в полон та зниклі безвісти. Зазначимо, що у списку вказані два вбиті українці, але нещодавно МЗС України повідомило про третю жертву серед громадян України.