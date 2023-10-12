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У Газі не буде електрики та води, поки терористи не звільнять заручників, – міністр енергетики Ізраїлю

“Ніхто нам не проповідуватиме мораль”. 

У Газі не буде електрики та води, поки терористи не звільнять заручників, – міністр енергетики Ізраїлю
Міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац
Фото: EPA/UPG

Міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що у Газі не буде електрики та води, поки терористи не звільнять заручників. 

“Гуманітарна допомога Газі? Жоден електричний вимикач не буде увімкнений, жоден водопровідний гідрант не буде відкритий, жоден бензовоз не в'їде (до Гази, – ред.) доти, доки викрадені ізраїльтяни не будуть повернуті додому. Гуманітарна допомога – для гуманних. І ніхто нам не проповідуватиме мораль”, - написав Кац.

 

Нагадаємо, вчора стало відомо, що сектор Гази повністю знеструмлений

9 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про повну блокаду сектору Гази, залишивши його "без електрики, їжі та палива". Галлант сказав, що його країна "бореться зі звірячими людьми" і веде себе відповідним чином. Він назвав це "повною облогою" Гази.

Раніше МЗС Ізраїлю опублікувало список країн, чиї громадяни постраждали від нападу ХАМАС. У списку вбиті, взяті в полон та зниклі безвісти. Зазначимо, що у списку вказані два вбиті українці, але нещодавно МЗС України повідомило про третю жертву серед громадян України.

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