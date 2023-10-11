Республіканці визначились із кандидатурою на посаду спікера Палати представників

Кандидатом на посаду спікера Палати представників став Стівен Скаліз.

Республіканці у Палаті представників США обрали нового кандидата на посаду спікера.

Про це повідомляє NBC News.

На посаду спікера Палати представників (третя за ієрархією посада у США) претендує Стівен Скаліз (обраний від штату Луїзіана).

Він отримав на внутрішньопартійному голосуванні 113 голосів. Його конкурент, Джим Джордан, отримав 99 голосів.

Перед тим Демократична партія США одноголосно висунула своїм кандидатом Хакіма Джеффріса.

Поки що невідомо, коли відбудеться голосування за нового спікера Палати представників.

Зазначається, що 58-річний Стів Скаліз лікується від одного з різновидів раку крові.

Об’єднання "Республіканці за Україну" поставило Скалізу оцінку В. Він голосував за проукраїнські ініціативи, водночас не робив прямих заяв на підтримку України.

Він вже заявив, що першою дією Палати представників під його керівництвом буде ухвалення резолюції на підтримку Ізраїлю.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США вперше в історії проголосувала за усунення конгресмена, республіканця Кевіна Маккарті з посади спікера.