Про це стало відомо під час проведення Міжнародної донорської конференції щодо гуманітарного розмінування в Україні, яка відбувається у Хорватії.

Хорватія та Іспанія виділять Україні 6,5 млн євро на розмінування.

По це йдеться на сайті Міністерства економіки України.

Від Хорватії надійде п'ять мільйонів євро, а від Іспанії - 1,5 млн євро. Про це стало відомо під час проведення Міжнародної донорської конференції щодо гуманітарного розмінування в Україні, яка відбувається у Хорватії.

На заході перебувають представники понад чотирьох десятків держав.

Раніше Україна і Хорватія підписали міжурядову угоду про співробітництво в сфері розмінування.

Нагадаємо, Данія з Великобританією, Норвегією, Нідерландами, Швецією, а також Литвою та Ісландією направлять Україні допомогу в розмірі 1,1 мільярда данських крон (понад 147 млн євро) для підтримки військової техніки, розмінування та на придбання інженерних засобів.

Майже 18 млн доларів для розмінування надійде від Норвегії.