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Хорватія та Іспанія виділять Україні 6,5 млн євро на розмінування

Про це стало відомо під час проведення Міжнародної донорської конференції щодо гуманітарного розмінування в Україні, яка відбувається у Хорватії. 

Хорватія та Іспанія виділять Україні 6,5 млн євро на розмінування

Хорватія та Іспанія виділять Україні 6,5 млн євро на розмінування.

По це йдеться на сайті Міністерства економіки України.

Від Хорватії надійде п'ять мільйонів євро, а від Іспанії - 1,5 млн євро. Про це стало відомо під час проведення Міжнародної донорської конференції щодо гуманітарного розмінування в Україні, яка відбувається у Хорватії. 

На заході перебувають представники понад чотирьох десятків держав.

Раніше Україна і Хорватія підписали міжурядову угоду про співробітництво в сфері розмінування.

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Нагадаємо, Данія з Великобританією, Норвегією, Нідерландами, Швецією, а також Литвою та Ісландією направлять Україні допомогу в розмірі 1,1 мільярда данських крон (понад 147 млн євро) для підтримки військової техніки, розмінування та на придбання інженерних засобів.

Майже 18 млн доларів для розмінування надійде від Норвегії.

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