Бельгія надасть Україні 1,7 млрд євро допомоги із заморожених російських активів

Бельгія створила спеціальний фонд для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро, який наповнюють з оподаткування заморожених в країні російських активів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, – пише "УП".

За словами Александра де Кроо, Бельгія продовжить підтримувати Україну за трьома напрямками, з яких перші два – це військова допомога та економічні санкції.

"Третій – це створення Фонду України обсягом 1,7 млрд євро… Джерелом цього фонду стануть мільярдні російські активи, заморожені у Бельгії. Ми в Бельгії маємо оподаткування прибутків цих заморожених активів. Минулого року для нас було чітко зрозуміло, що оподаткування прибутків цих активів має на 100% піти на користь народу України.

Минулого року Бельгія також допомагала фінансово Україні. Цьогоріч це буде зроблено через фонд на 1,7 млрд євро. Цей фонд буде використаний на придбання військової техніки, гуманітарну підтримку, Європейський фонд миру, макрофінансову допомогу тощо.

Нагадаємо, до 2025 року Бельгія надасть Україні винищувачі F16. Кількість винищувачів залежатиме від поповнення бельгійської армії новими F-35.