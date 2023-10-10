Умєров і бельгійська міністерка оборони обговорили надання Україні винищувачів F16 і тренування пілотів

Також міністри синхронізували свої позиції перед майбутньою зустріччю у форматі Рамштайн та Радою Україна-НАТО.

Міністри оборони України Рустем Умєров та Бельгії Людивін Дедондер провели телефонну розмову.

Про це йдеться в дописі Умєрова у фейсбуці.

Міністр назвав дзвінок "продуктивним". Під час переговорів ішлося про надання Україні винищувачів F16 та тренування українських пілотів.

Також міністри синхронізували свої позиції перед майбутньою зустріччю у форматі Рамштайн та Радою Україна-НАТО.

Нагадаємо, минулого місяця уряд Бельгії ухвалив рішення долучитися до тренування українських пілотів на винищувачах F-16. Тоді Людивін Дедондер повідомила, що шестеро українських інструкторів та чотири фахівці з планування місій пройдуть підготовку у Бельгії для подальшого навчання українських пілотів та іншого персоналу.

Тим часом у межах навчань з керування літаками F-16 українські пілоти вже вчаться на авіаційних тренажерах.