Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
Ізраїль офіційно оголосив стан війни
Ізраїль офіційно оголосив стан війни
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Армія Ізраїлю веде бій з ХАМАС у семи-восьми місцях поза Газою
Армія Ізраїлю веде бій з ХАМАС у семи-восьми місцях поза Газою
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
На Закарпатті стався землетрус
На Закарпатті стався землетрус
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
ГоловнаСуспільствоПодії

Умєров і бельгійська міністерка оборони обговорили надання Україні винищувачів F16 і тренування пілотів

Також міністри синхронізували свої позиції перед майбутньою зустріччю у форматі Рамштайн та Радою Україна-НАТО.

Умєров і бельгійська міністерка оборони обговорили надання Україні винищувачів F16 і тренування пілотів
Рустем Умєров
Фото: EPA/UPG

Міністри оборони України Рустем Умєров та Бельгії Людивін Дедондер провели телефонну розмову.

Про це йдеться в дописі Умєрова у фейсбуці.

Міністр назвав дзвінок "продуктивним". Під час переговорів ішлося про надання Україні винищувачів F16 та тренування українських пілотів.

Також міністри синхронізували свої позиції перед майбутньою зустріччю у форматі Рамштайн та Радою Україна-НАТО.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, минулого місяця уряд Бельгії ухвалив рішення долучитися до тренування українських пілотів на винищувачах F-16. Тоді Людивін Дедондер повідомила, що шестеро українських інструкторів та чотири фахівці з планування місій пройдуть підготовку у Бельгії для подальшого навчання українських пілотів та іншого персоналу.

Тим часом у межах навчань з керування літаками F-16 українські пілоти вже вчаться на авіаційних тренажерах. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies