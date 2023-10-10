Росіяни збільшили активність - на Таврійському напрямку тривають бої, - генерал Тарнавський

За добу ворог втратив тут 169 осіб.

Російські окупанти збільшили активність - на Таврійському напрямку тривають бої.

Про це повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, упродовж минулої доби, 9 жовтня, ворог завдав 19 авіаційних ударів, провів 26 бойових зіткнень і здійснив 705 артобстрілів. Водночас підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ «Таврія» виконали 1415 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 169 осіб.

Було знищено сім одиниць військової техніки противника: танк, три артилерійські системи, три одиниці автомобільної техніки, а ще - два склади боєприпасів ворога.

Нагадаємо, за 9 жовтня українські захисники ліквідували 450 окупантів.

Поліція Донеччини нині повідомила, що зранку 10 жовтня росіяни вели масований обстріл Авдіївки.