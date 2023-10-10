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Освітній проєкт, який координує КНУ ім. Т. Шевченка, переміг у конкурсі від Єврокомісії

Цей проєкт розрахований на чотири роки і фінансується Європейським Союзом в межах програми Erasmus+.

Освітній проєкт, який координує КНУ ім. Т. Шевченка, переміг у конкурсі від Єврокомісії
Фото: interesniy-kiev.livejournal.com

Проєкт, координатором якого є Київський національний університет ім.Т. Шевченка, переміг у конкурсі від Європейської комісії в межах програми ЄС Erasmus+. 

"Цифровий університет – Відкрита українська ініціатива" (DigiUni) розрахований на чотири роки і фінансується Європейським Союзом.

Проєкт полягає у створенні єдиної цифрової освітньої екосистеми, яка забезпечить безперервну, високоякісну, інклюзивну та прозору освіту, яку можна здобути незалежно від місцезнаходження, з використанням цифрових інновацій в освітній галузі.

До складу команди проєкту входять 10 українських університетів, Міністерство освіти і науки, Міністерство цифрової трансформації, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Українська асоціація фахівців ІТ та закордонні університети-партнери й асоціації країн-членів ЄС з Франції, Німеччини, Іспанії, Чехії та Польщі.

Цей проєкт дасть можливість об'єднати українські університети в екосистему для подолання ключових викликів та наслідків вторгнення Росії в Україну за допомогою цифрових технологій за підтримки ЄС. Українські студенти та працівники університетів в Україні та поза її межами, а також іноземні студенти зможуть отримати доступ до якісного навчання на основі досвіду міжнародних партнерів з держав-членів ЄС. Також українські і міжнародні партнери будуть поширювати українські студії в світі.

Серед інновацій DigiUni:

  • створення загальноукраїнського цифрового освітнього середовища – DigiPlatform (воно надає та об’єднує цифрові потужності зі створення цифрового контенту, надає подальші можливості розміщення віртуальних та віддалених лабораторій, матеріалів для віртуальної та доповненої реальності, навчальних ігор, взаємної перевірки та має штучний інтелект, що саморозвивається);
  • створення Відкритої Хартії – DigiUni-Ukraine як першого кроку на шляху до об’єднання університетів України в альянси та розвиток регіональних університетських центрів і модернізація мережі закладів вищої освіти в нашій державі;
  • запровадження процедур визнання кваліфікацій та мікрокваліфікацій, результатів навчання (кредитів ECTS) за результатами цифрових освітніх програм;
  • розробка та застосування методології мікронавчання з отриманням мікрокваліфікацій у формальному освітньому процесі;
  • модель реалізації цифрової/віртуальної мобільності між українськими університетами.

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Нагадаємо, Erasmus+ – це програма міжнародної співпраці Європейського Союзу з іншими країнами світу у сфері освіти, молоді та спорту. 

На 23-му саміті Україна-ЄС у 2021 році відбулося підписання угоди про участь України у низці європейських програм, як-от «Горизонт Європа», програмі досліджень та навчання «Євратом» та програмі «Креативна Європа». ЄС також привітав готовність України брати участь у програмах ЄС у рамках нової Багаторічної фінансової перспективи, зокрема в міжнародному вимірі програм «Erasmus+», «EU4Health», «Єдиний ринок» та «Цивільний захист».

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