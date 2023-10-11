На окупованих територіях росіяни почали домагатися школярів

Окупанти нерідко перебувають у нетверезому стані та чіпляються до дітей.

Росіяни, яких найняли охороняти школи на тимчасово окупованих територіях України, почали чіплятися до школярів через їхній зовнішній вигляд. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, для “забезпечення порядку” в захоплених школах на тимчасово окупованих територіях, були залучені бойовики з численних приватних охоронних компаній з Росії, зокрема, таких, як "Казачья сотня" з Білгородської області.

Ці бойовики нерідко перебувають у нетверезому стані та самі чіпляються до школярів через зовнішній вигляд, зокрема, одяг, стрижку або фарбоване волосся. Зафіксовано випадки не лише словесних претензій, але й рукоприкладства та протиправних обшуків, під час яких школярі стали жертвами сексуальних домагань з боку так званих "охоронців".

На фоні окремих конфліктів з місцевим населенням на ТОТ, місцеве підпілля ліквідувало 4-х "казаків" на Запоріжжі.

Нагадаємо, росіяни активно завозять на тимчасово окуповані території заробітчан з РФ. Вони мають дефіцит робочої сили в регіоні через те, що місцеві відмовляються співпрацювати з ворогом.